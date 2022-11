Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Im Vergleich zu den pandemiebedingen Lockdown-Zeiten während 2021 hat sich dieZahl der Europäer, die wöchentlich E-Sport schauen, fast halbiert. DieZuschauerzahlen liegen dennoch über dem Vor-Pandemie-Niveau.- Bei den wöchentlichen Zuschauerzahlen liegt Deutschland im Mittelfeld hinterhoch entwickelten Märkten wie Polen und Spanien.- Sechs Prozent der Befragten aus Deutschland schauen mindestens vier Stundenwöchentlich E-Sport. Besonders beliebt sind die Genres Sports, Battle Royaleund First-Person Shooter (FPS).- Trotz einer bislang noch recht geringen Profitabilität vielerE-Sport-Unternehmen ist das Interesse von Investorenseite hoch: Seit 2019wurden weltweit 51 Übernahmen bei E-Sport-Teams und Organisatoren von Eventsund Ligen vollzogen.Ausgangssperren, Geisterspiele und der Wegfall vieler sportlicher undkultureller Aktivitäten: Die fehlenden Freizeitmöglichkeiten während derPandemiejahre haben im E-Sport-Sektor zu deutlich steigenden Nutzer- undZuschauerzahlen sowie einer höheren Bekanntheit geführt. Nachdem dieBeschränkungen größtenteils aufgehoben wurden, hat sich die Zahl derregelmäßigen E-Sport-Nutzer in Europa jedoch fast halbiert. Dies ist einErgebnis der E-Sport-Studie "Let's Play! 2022", für welche Deloitte und dieInteractive Software Federation of Europe (ISFE) im Spätsommer 14.000 Menscheneuropaweit zu ihrem Nutzungsverhalten sowie 53 Experten aus dem E-Sport-Sektorzu Markttrends und der wirtschaftlichen Situation befragt haben."Offenbar hat die Rücknahme der Lockdown-Maßnahmen dazu geführt, dass sich vieleMenschen wieder anderen Freizeitbeschäftigungen zugewandt haben", erklärt StefanLudwig, Leiter der deutschen Sport Business Gruppe. "Antworteten 2020 und 2021noch jeweils 15 Prozent der in Europa Befragten, in den vergangenen sechsMonaten zumindest einmal wöchentlich E-Sport geschaut zu haben, so sagten diesbei der aktuellen Befragung nur noch 8 Prozent. Allerdings sieht manbeispielsweise bei den Zuschauerzahlen, dass diese weiterhin oberhalb desNiveaus vor der Pandemie liegen."Jedoch nahm die Bekanntheit der virtuellen Sportereignisse auch 2022 weiter zu:41 Prozent der befragten Europäer konnten erklären, was man unter E-Sportversteht. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als noch 2020. In Deutschland istE-Sport überdurchschnittlich bekannt. "Hierzulande konnte sogar knapp die Hälfteder Befragten den Begriff definieren. Die große Herausforderung für die Branchebesteht nun darin, mit der wachsenden Bekanntheit auch mehr zahlende Fans zugewinnen", so Stefan Ludwig.Von den in Deutschland Befragten, die nach eigenen Angaben schon einmal E-Sport