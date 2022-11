Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Interne Dokumente zeigen: Diesel-Abgasskandal ist kein Fehler einzelnerVW-Ingenieure, sondern das Ergebnis einer Auftragsarbeit seitens deutscherDieselkonzerne- Audi, VW, Daimler, BMW und Bosch war von Anfang an bewusst, dass sie mitAbschalteinrichtungen und der gezielten Umschaltung zwischen "Normalbetrieb"und "Betrieb im Abgasmesszyklus" gegen die "Einhaltung behördlicherVorschriften" verstoßen- DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch: "Die von uns bereits an dieStaatsanwaltschaft Stuttgart weitergeleiteten Unterlagen weiten den größtenIndustrieskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte aus. Nicht einzelneVW-Ingenieure, sondern die Profitgier der vier größten AutomobilunternehmenDeutschlands führte zur Entwicklung von insgesamt 44 unterschiedlichenVarianten der Betrugssoftware."- Bereits einen Tag nach Vorliegen der EuGH-Entscheidung zu rechtswidrigenGenehmigungen von Abschalteinrichtungen durch das Kraftfahrt-Bundesamt teiltedas Verwaltungsgericht Schleswig mit, im Februar 2023 die vorliegenden Klagender DUH zu insgesamt 119 Diesel-Fahrzeugmodellen zu verhandeln. In der Folgemüssten über fünf Millionen Diesel-Fahrzeuge mit Abschaltung derAbgasreinigung behördlich stillgelegt bzw. nachgerüstet und die betroffenenAutofahrer durch die Hersteller finanziell entschädigt werden- DUH-BGF Jürgen Resch und Dr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte,präsentieren heute bei einer Pressekonferenz um 12.00 Uhr interne Dokumenteaus dem Dieselgate-Betrugskartell Audi, BMW, DaimlerChrysler, VW und BoschDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) veröffentlicht heute in einer Pressekonferenzinterne Dokumente aus dem Dieselgate-Betrugskartell Audi, BMW, DaimlerChrysler(DC), VW und Bosch. Diese zeigen die aktive Rolle der Dieselkonzerne bei derBeauftragung der Betrugssoftware - trotz nachgewiesener Kenntnis über dierechtlichen Probleme. Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband hat dieUnterlagen im Sommer 2022 aus dem Umfeld der Automobilindustrie zugespieltbekommen.DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch: "Die von uns bereits an dieStaatsanwaltschaft Stuttgart weitergeleiteten Unterlagen weiten den größtenIndustrieskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte aus. Nicht einzelneVW-Ingenieure, sondern die Profitgier der vier größten AutomobilunternehmenDeutschlands führte zur Entwicklung von insgesamt 44 unterschiedlichen Variantender Betrugssoftware. Damit ist der letzte Beweis erbracht, dass Dieselgate nichtdurch einzelne VW-Ingenieure ohne Kenntnis des Vorstandes zustande kam. InWirklichkeit handelt es sich um eine Auftragsarbeit von Bosch für die viergrößten Automobilunternehmen in Deutschland."