BabyOne Co-CEO Dr. Jan Weischer unter den "Capital Top 40 unter 40" (FOTO)

Münster (ots) - Dr. Jan Weischer, Co-Geschäftsführer und Mitinhaber der BabyOne

Franchise Zentrale, ist in das diesjährige Capital-Ranking der "Top 40 unter 40"

gewählt worden. Der Unternehmer aus Münster zählt zur "Jungen Elite", die das

Wirtschaftsmagazins Capital auszeichnet, und damit zu den Top-Talenten unter 40

Jahren aus Unternehmen, Politik, Management und Gesellschaft, die Deutschland

durch herausragende Leistungen, beeindruckendes Engagement und innovative Ideen

prägen.



Schließen sich die Begriffe "Familienunternehmen" und "Transformation" aus? Jan

Weischer, Co-CEO und Gesellschafter des Handels- und Franchiseunternehmens

BabyOne, beweist täglich das Gegenteil. Gemeinsam mit seiner Schwester Dr. Anna

Weber übernahm er im Jahr 2021 das seit mehr als 30 Jahren bestehende

Unternehmen seiner Eltern. Die Verantwortung für über 1300 Mitarbeiter:innen in

der gesamten Franchise-Organisation - in einer Zeit, die von Pandemie,

Inflation, Krieg geprägt war und ist.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Für die beiden Unternehmer ein Grund, alles in Frage zu stellen und neu zudenken. Mit Themen wie New Work, Diversity und soziales Engagement beschäftigtsich das Geschwisterpaar, die eine geteilte CEO-Stelle haben, bewusst - um ihrUnternehmen auch für die Zukunft modern, nachhaltig und wettbewerbsfähigaufzustellen.Transformation in der PraxisDen Geschwistern war klar: mit einem Geschäftsmodell als rein stationäresHandelsunternehmen werden wir auf Dauer keinen Erfolg haben. Während derPandemie wurde der Ausbau der digitalen Kanäle extrem forciert. Der Online-Shopwurde zur E-Commerce Plattform weiterentwickelt, in deren Fokus derOmnichannel-Ansatz steht, der eine nahtlose Verknüpfung zwischen Online und über100 Fachmärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewährleistet. Janverantwortet u.a. die Omnichannel-Strategie, die Modernisierung derIT-Systemarchitektur und die Einführung der zentralen Zielsteuerungsmethode OKRals Managementsystem, d.h. Themen, die das Unternehmen in der digitalenTransformation voranbringen und somit Wettbewerbsfähigkeit sichern.Vorbild als moderne Führungskraft in einem traditionellen FamilienunternehmenNeben der Transformation von BabyOne hin zu einem Omnichannel-Unternehmen,treibt Jan Weischer zusammen mit seiner Schwester vor allem dieWeiterentwicklung der Unternehmenskultur. Unternehmerisches Denken und Handelnwill er auf allen Ebenen etablieren, setzt voll auf selbstverantwortliche undselbstgesteuerte Teams und bietet seinen Teams die Freiheit, umSelbstverantwortung überhaupt leben zu können. Er ist überzeugt, dass Führungheute nicht mehr top down funktioniert. Problemstellungen und Herausforderungen