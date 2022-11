Flashscore expandiert von Live-Ergebnissen zu Nachrichten

Prag (ots/PRNewswire) - Sportfans in Deutschland erhalten zusätzlichen

Original-Content und Live-Audiokommentare von allen Spielen der

Weltmeisterschaft in Katar



Alle Fußballfans fiebern der kommenden Weltmeisterschaft entgegen. Damit sie

keine Information verpassen, hat Flashscore die brandneue Rubrik Flashscore News

(https://www.flashscore.de/news/) gestartet. Durch die Bereitstellung von

Originalinhalten der Flashscore News-Redaktion sowie von Artikeln renommierter

globaler Nachrichtenagenturen wird mehr Kontext zu jedem WM-Spiel geboten.





"Für Katar planen wir attraktive statistische Analysen mit mehr als 20Visualisierungen von Spieldaten und Statistiken, multimediale Inhalte mitZitaten von Mannschaften und Sportfans direkt aus Katar vor und nach dem Spiel,Blogs von Experten, Live-Audiokommentare aller 64 Spiele und ein Videomagazin amEnde jedes Tages, das alles zusammenfasst, was in Bezug auf Ergebnisse undStatistiken wichtig ist", sagte Alan Zaruba, Director of Content bei Livesport,der Muttergesellschaft von Flashscore."Der große Vorteil für uns ist, dass wir Nachrichteninformationen undinteressante Sportgeschichten in Verbindung mit Daten über 14 verschiedeneRedaktionen mit einer echten globalen Reichweite teilen können. Ich glaube, dassdie Synergie des Austauschs von Inhalten zwischen Märkten mit unterschiedlichenKulturen, Sprachen und Gepflogenheiten, die durch effiziente technologischeUnterstützung und redaktionelle Automatisierung ermöglicht wird, ein großerVorteil für unsere Nutzer sein wird", fügte er hinzu.Vor jedem WM-Spiel wird Flashscore analytische Vorschauen anbieten, umsicherzustellen, dass die Fans vor dem Anpfiff alle wichtigen Updates kennen.Und um noch tiefer in die Materie einzusteigen, werden die Nutzer Analysen zujeder einzelnen Mannschaft und ihren Chancen in Katar finden. FürStatistikliebhaber gibt es datenbasierte Vertiefungen, Analysen und Blogs vonrenommierten Experten, die durch die eigene umfangreiche Datenbank sowiedetaillierte Statistiken der Partnerplattform Stats Perform ergänzt werden.Damit wird die Berichterstattung über die Weltmeisterschaft breiter und tieferals je zuvor.Als Sahnehäubchen für alle, die die Spiele der Katar-WM nicht im Fernsehenverfolgen können, bietet Flashscore einen Live-Audiokommentar zu allen Spielender Weltmeisterschaft in Katar.Das Flashscore-Netzwerk ist der weltweit beliebteste Live-Ergebnisdienst. JedenMonat besuchen mehr als 100 Millionen Nutzer Flashscore, um die schnellsten undzuverlässigsten Ergebnisse und Statistiken zu erhalten. Mit 14 Redaktionen und11 Teams professioneller Audiokommentatoren, auch in Deutschland, sorgtFlashscore (http://www.flashscore.de/) nun dafür, dass die Fans nichts vomTurnier in Katar verpassen.