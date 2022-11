Koblenz (ots) - Die Wahl einer privaten Krankenversicherung ist meist eineEntscheidung für ein ganzes Leben, die einer intensiven Beratung bedarf. Bei derAuswahl hilft hier seit 22 Jahren der map-report, der die privatenKrankenversicherer jährlich einem Test unterzieht. In der neuesten Analyse 2022belegt die Debeka unverändert den ersten Platz als bester privaterKrankenversicherer. Sie verteidigt damit die Spitzenposition seit nunmehr zweiJahrzehnten - ein deutliches Signal für Verbraucher. Herausgegeben wird derReport von dem Analysehaus Franke und Bornberg. Untersucht werden darinwesentliche Kennzahlen in drei Teilbereichen: "Bilanz", "Service" und "Vertrag".Im Test erhielt die Debeka als größte private Krankenversicherung Deutschlandsdie höchste Punktzahl und wurde für hervorragende Leistungen mit der Bewertung"mmm+" ausgezeichnet."Seit vielen Jahren vergleicht der map-report nun auch schon privateKrankenversicherer. Und nach einer so langen Zeit zeigt sich, dass dieEntscheidung für die Debeka in der langfristigen Betrachtung richtig war undist. Einen besseren Beleg als dieses Ergebnis kann es für Interessenten, aberauch ganz besonders unsere Mitglieder nicht geben. Sie haben die richtige Wahlgetroffen. Das ist ein starkes Zeichen," sagt Thomas Brahm,Vorstandsvorsitzender der Debeka.Pressekontakt:Dr. Gerd BennerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 00Christian ArnsAbteilungsleiter KonzernkommunikationTelefon (02 61) 4 98 - 11 22Debeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon (02 61) 4 98 - 11 88Telefax (02 61) 4 98 - 11 11E-Mail mailto:presse@debeka.deInternet http://www.debeka.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/5372523OTS: Debeka Versicherungsgruppe