BERENBERG stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die CTS Eventim in ihre Favoritenliste "European Mid-Cap All Stars" aufgenommen. Die Einstufung lautet weiter "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro. Europas führender Ticketvermarkter sollte von einer steigenden Anzahl Live-Events in der Nachpandemie-Zeit profitieren, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuellen Handelsvolumina und die verlangten Preise seien stark. Zudem unterschätze der Markt das strukturell bedingte Potenzial für steigende Gewinne./tav/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 13:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 54,70EUR an der Börse Tradegate.