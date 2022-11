150 Jahre Verbände der Papierindustrie / Von der Standesorganisation zum modernen Dienstleister (FOTO)

Berlin (ots) - Mit einem hochkarätig besetzten Kongress, dem "Paper Summit

2022", feiert die Zellstoff- und Papierindustrie in Deutschland am 24. November

das 150-jährige Bestehen ihrer Verbandsorganisation. 1872 hatten sich 67

Unternehmen in Nürnberg zum Verein Deutscher Papierfabrikanten

zusammengeschlossen. Der Ort war gewählt worden, weil hier 1390 die erste

Papiermühle in Deutschland in Betrieb gegangen war.



"Aus der einstigen Standesvereinigung ist ein moderner Dienstleister geworden,

der die Interessen der Branche bündelt, Expertise für den wirtschaftspolitischen

Diskurs bereitstellt und Sozialpartner für die Gewerkschaften ist", sagt der

Präsident des heutigen Verbandes DIE PAPIERINDUSTRIE, Winfried Schaur , zum

Jubiläum.