Noch im Vorjahr verbucht ThyssenKrupp einen Millionenverlust. Im nun abgeschlossenen Geschäftsjahr steht unterm Strich ein Überschuss von 1,2 Milliarden Euro in den Büchern. Insbesondere die umsatzstarken Bereiche und gestiegene Preise sorgten für den überraschend hohen Gewinn. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von knapp 800 Mio. auf 2,1 Mrd. Euro an, der Umsatz legte um 21 Prozent auf 41,1 Mrd. Euro zu. Im Vorjahr musste der Konzern noch einen Verlust von 25 Mio. Euro verbuchen.

15 Cent Dividende geplant

Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt zwar seit Anfang Juli deutliche Bremsspuren im laufenden Abwärtstrend, den Tiefpunkt markierte die Aktie trotzdem bei 4,16 Euro und tendiert nicht wirklich weit weg von diesen Tiefständen. Eine echte Kehrtwende lässt sich ebenfalls kaum aus dem bisherigen Chart erkennen, wobei die Chancen mit der Zeit für Bullen wachsen. Aber erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 6,47 Euro dürfte etwas mehr Schwung in das Papier zurückkehren, Zugewinne an 7,53 Euro wären dann möglich. Unterhalb der Novemberzwischentiefs von 5,06 Euro würden dagegen erneut Abschläge in den Bereich der Jahrestiefs bei 4,16 Euro für die ThyssenKrupp-Aktie drohen.