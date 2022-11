Arzneimittel-Kompass 2022 zeigt Fehlentwicklungen auf und gibt Impulse für die Verbesserung der Versorgungsqualität

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Der Arzneimittel-Kompass 2022 mit dem Schwerpunkt "Qualität derArzneimittelversorgung" zeigt, dass neue Medikamente immer mehr kosten, aberdavon nicht mehr Menschen profitieren. "Es wird immer mehr Geld für eine immergeringere Versorgungsreichweite ausgegeben", sagt Helmut Schröder,stellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK(WIdO) und Mitherausgeber des Arzneimittel-Kompass. Weit mehr als die Hälfte derälteren Patienten sind von Polypharmazie und den damit einhergehenden Risikenbetroffen. Dr. Sabine Richard, Geschäftsführerin Versorgung beimAOK-Bundesverband, fordert weitergehende Reformen im Arzneimittelmarkt, um dieSolidargemeinschaft von stetig steigenden Preisen zu entlasten und die Qualitätder Versorgung zu verbessern.Die Nettoausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung für Arzneimittel sind imJahr 2021 um 8,8 Prozent auf 50,2 Milliarden Euro gestiegen. Wie schon in denVorjahren fielen auch im Jahr 2021 im Arzneimittelmarkt besonders folgendeBereiche durch überdurchschnittliche Umsatzsteigerungen auf: patentgeschützteArzneimittel (+14,4 Prozent), Orphan Drugs (+24,7 Prozent) und biologischeArzneimittel (+12 Prozent). "Diese drei Marktsegmente zeichnen sich dadurch aus,dass sehr viel Geld für wenige Medikamente aufgebracht wird, von denenletztendlich auch wenige Menschen profitieren", so Schröder. Im vergangenen Jahrwurde mit patentgeschützten Arzneimitteln im GKV-Bereich ein Umsatz von 27,5Milliarden Euro erwirtschaftet. Damit wurde auch 2021 erneut mehr als jederzweite Euro der Arzneimittelkosten in diesem Bereich ausgegeben (52,5 Prozent).Gemessen an verordneten Tagesdosen entfielen jedoch nur 6,5 Prozent derVersorgung auf patentgeschützte Medikamente. Seit nunmehr zehn Jahren treibendamit insbesondere neue Arzneimittel das Umsatzwachstum, tragen abergleichzeitig immer weniger zur Versorgung bei.Forderung nach angemessenen Preisen von Anfang anDass mit dem gerade verabschiedeten GKV-Finanzstabilisierungsgesetz (GKV-FinStG)künftig der verhandelte Erstattungsbetrag für neue Arzneimittel bereits nachsieben statt bisher zwölf Monaten nach Markteintritt gelten soll, bewertet Dr.Sabine Richard als längst überfällig. "Das reicht aber nicht aus. Herstellerkönnen immer noch sechs Monate lang hohe Gewinne für die von ihnen festgesetztenPreise einfahren, unabhängig davon, ob das neue Arzneimittel einen Mehrwert fürdie Versorgung bringt oder nicht.", sagt Dr. Richard. Es sei darüber hinaus zu