Metaverse verstärkt den Transformationsdruck im Handel (FOTO)

Düsseldorf/ Berlin (ots) -



- Nicht die Technologie, sondern das Konsumentenverhalten entscheidet

- Handelsunternehmen sollten sich auf ihre Kernkompetenzen Bedienen und Beraten

fokussieren

- Handelskongress in Berlin



Beim Handelskongress in Berlin wurde unter dem Motto "#ShapingTheFuture - Handel

macht Zukunft" über die Zukunftsfähigkeit des deutschen Handels diskutiert. Im

Fokus der Diskussionen standen Innovationen und Chancen, die sich für den Handel

auch etwa aus neuen Themen wie Metaverse ergeben.





"Besonders für den stationären Handel gibt es kein 'weiter so'", sagt Dr. LudwigVoll, Partner und Experte für Handelsunternehmen von EY-Parthenon. 65 % derBefragten des diesjährigen Performance-Rankings von EY-Parthenon geben an, dassihnen Onlineshopping inzwischen am meisten Spaß macht. Dies sei für denstationären Handel keine gute Nachricht, fügt Voll hinzu.Metaverse als Transformationsanstoß"Wir wollen die Metaverse-Diskussion nutzen, um einen Transformationsanstoß zugeben", erläutert der EY-Parthenon-Partner. "Handelsunternehmen sollten sich dieFrage stellen: Bin ich noch relevant, wenn alles Physische wegfällt?" Wesentlichist dabei nach Ansicht des Experten nicht die Frage, wie sich die Technologieentwickelt, sondern wie sich das Kundenverhalten entwickelt. "Wir sehen schonheute immer häufiger, dass Kunden nur noch mit den Unternehmen interagieren, diefür sie relevant sind und einen Mehrwert bieten. Newsletter-Werbung ist zumBeispiel weniger relevant als personalisierte Werbung auf Instagram", ergänztLudwig Voll.Sorgenkind stationärer HandelDer Transformationsdruck ist besonders für den stationären Handel in denvergangenen Jahren immer stärker geworden. "Während Corona mussten Handelshäuserauf einmal kreative Lösungen finden, um ihre Waren unter die Leute zu bringen",sagt Dr. Jörg Schäfer, Partner bei EY-Parthenon. "Viele Einzelhändler hattenLiefer- und Abholungsmöglichkeiten eingerichtet; nach Ende der Beschränkungensind diese Initiativen aber wieder eingestellt worden." Vielen Händlern fehltnoch eine konkrete Vorstellung, ob und wie sie sich im Metaverse engagierenwollen. "Der Ausgangspunkt sollte immer die Frage sein, was macht mich alsHändler relevant für meinen Kunden und wie schaffe ich ihm einen Mehrwert", hältSchäfer fest. "Jede Investition in die Zukunft muss sich daran messen lassen,welche Relevanz sie für die Zielgruppe hat."Über EY-ParthenonEY-Parthenon ist die globale Strategieberatungsmarke von EY. Mit mehr als 7.000Professionals in 120 Ländern unterstützen wir unsere Kunden in den BereichenUnternehmens- und Wachstumsstrategie, Restrukturierungs- undTurnaround-Strategie sowie Transaktionsstrategie und -Umsetzung.Mit der Kombination aus fundierter Branchen- und tiefer funktionaler Expertiseunterstützen wir unsere Kunden dabei, zukunftsgerichtete Geschäftsmodelle zuentwickeln, ihre Portfolios neu aufzustellen und ihr wirtschaftliches undsoziales Ökosystem neu zu gestalten. Unser Anspruch ist es, komplexe Probleme zulösen und echte Veränderungen zu bewirken. Dies erreichen wir unternehmerischund umsetzungsorientiert: Wir entwickeln transformative Strategien, dieUnternehmen und ihren Stakeholdern nachhaltigen Wertzuwachs sichern, und setzendiese gemeinsam mit ihnen um.Wir sind stolz auf unsere teamorientierte Kultur geprägt von einzigartigenMenschen und unsere eigene Art, Dinge anzupacken. Mit Leidenschaft arbeiten wirals Team mit unseren Kunden, um für sie maßgeschneiderte und auchunkonventionelle Lösungen zu finden, die ihre Potenziale entfesseln.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.ey.com/de/parthenon .Pressekontakt:Maike StörmerFleishmanHillardmailto:maike.stoermer@fleishman.com+49 172 624 8798.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/143121/5372637OTS: EY Parthenon