Innsbruck, Österreich (ots/PRNewswire) - Weltweiter Kinderwettbewerb am Welttag

der Erfinder gestartet, um das Bewusstsein für Hörverlust und die Vorteile einer

Behandlung zu schärfen



MED-EL, ein führender Anbieter und Erfinder von Hörimplantatsystemen, hat heute

im Rahmen eines internationalen Kinderwettbewerbs, https://www.ideas4ears.org/en

ter/?utm_source=media&utm_medium=referral&utm_campaign=ideas4ears-launch2021 ,

seine jährliche weltweite Suche nach zukunftsweisenden Erfindungen gestartet.





Der Wettbewerb lädt Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren aus der ganzen Welt ein,eine Erfindung einzureichen, die die Lebensqualität von Menschen mit Hörverlustverbessert. Die Beiträge können in Form eines Videos, einer Zeichnung oder einerSkulptur eingereicht werden. Das Wichtigste ist, dass die jungen Leute in großenDimensionen denken und ihre Ideen zur Unterstützung derer einsetzen, die nichthören können.Der Ideengeber und Hauptpreisrichter des ideas4ears-Wettbewerbs ist GeoffreyBall. Ball kann auf eine außergewöhnliche Lebensgeschichte zurückblicken: Erwurde als Kleinkind taub und erfand ein revolutionäres Mittelohrimplantat, umseinen eigenen Hörverlust zu behandeln." Erfinden ist oft ein Eliminationsprozess. Im Fall der VIBRANT SOUNDBRIDGEmusste ich viele Geräte bauen und testen, die nicht gut genug oder gar nichtfunktioniert haben, bis ich endlich das perfekte Design gefunden hatte. Als ichdamals an der Universität Stanford die Komponenten für das Mittelohrimplantaterfand, wurden mir 100 Gründe genannt, warum meine Erfindung nicht funktionierenwürde. Ich aber brauchte nur einen einzigen Grund, warum sie funktionierenwürde" , erinnerte sich Geoffrey Ball, Chief Technical Officer bei MED-EL undErfinder des Mittelohrimplantats VIBRANT SOUNDBRIDGE.Als erfolgreicher Erfinder, der mehr als 100 Patente angemeldet und zahlreicheMedizinprodukte entwickelt hat, nutzt Geoffrey seine Lebenserfahrung, um diejungen Erfinder von ideas4ears, von denen viele selbst Hörimplantate nutzen, zuermutigen." Allen Kindern auf der Welt, die hörgeschädigt sind und eine bessere Lösung fürsich selbst finden wollen, sage ich: Gebt das Erfinden niemals auf, glaubt aneuch selbst, versucht es weiter, verfolgt eure Träume, und wie Winston Churchillsagte, gebt niemals auf, niemals, niemals!", so Geoffrey Ball.Der ideas4ears-Wettbewerb fördert die Kreativität von Kindern und zielt daraufab, das Verständnis für die mit einer Hörminderung verbundenen Herausforderungen