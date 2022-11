FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag seiner knapp zweiwöchigen Rally Tribut gezollt. Die Gemeinschaftswährung notierte am Mittag bei 1,0346 US-Dollar und damit gut einen halben Cent tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochabend auf 1,0412 Dollar festgesetzt.

Am Markt war von einer stärkeren Nachfrage nach dem US-Dollar die Rede, was im Gegenzug den Euro und viele andere wichtige Währungen belastet habe. Zuletzt hatte ein überraschend starker Rückgang der Inflation in den USA die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen verstärkt, was den Dollar deutlich unter Druck gesetzt hatte. Nun fragten sich die Anleger, ob der jüngste Kursrutsch der US-Währung übertrieben gewesen sein könnte, sagten Händler.