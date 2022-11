Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt / Los Angeles (ots) - Eine von BlackLine (https://www.blackline.com/), Inc. (Nasdaq: BL) bei Censuswide in Auftrag gegebene weltweite Umfrage unterC-Level Führungskräften und Fachleuten aus dem Finanz- und Rechnungswesen (F&A)hat ergeben, dass die Befragten einen erheblichen Mangel an Vertrauen haben,wenn es um die Transparenz des Cashflows in ihrem Unternehmen geht. Gleichzeitigdeuten die Ergebnisse darauf hin, dass der Überblick über den Cashflow undandere Finanzkennzahlen der Schlüssel dazu sein könnte, wie Unternehmen diewachsenden globalen Wirtschaftsunsicherheiten überstehen.Die Umfrage wurde unter 1.483 Unternehmensleitern und F&A-Fachleuten vomunabhängigen Forschungsinstitut Censuswide in den USA, Kanada, Großbritannien,Deutschland, Frankreich, Singapur und Australien durchgeführt. Die Ergebnissezeigen, dass Unternehmen weltweit aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichenUnsicherheit mit einem wachsenden Druck und einer genaueren Prüfung derUnternehmensfinanzen rechnen. Gleichzeitig gaben mit 22 Prozent die meisten derweltweit befragten Führungskräfte und Finanzprofis an, dass es zwischen siebenMonaten und einem Jahr dauern wird, bis sie wieder Vertrauen in die Wirtschafthaben - in Deutschland sind mit 19 Prozent die meisten der Meinung, dass es mehrals ein und bis zu zwei Jahre dauern kann. Da die Unternehmen ihre finanzielleWiderstandsfähigkeit gegen die Marktinstabilität stärken wollen, hat dieOptimierung des Betriebskapitals und der Prozesse höchste Priorität.Den Überblick über die Finanzmittel behaltenAngesichts der zunehmenden Rezessionsängste sind vier von zehn der globalBefragten (43 Prozent) besorgt, dass steigende Zinssätze dazu führen werden,dass mehr Kunden zu spät zahlen (bei den CEOs sind es sogar 55 Prozent). InDeutschland sind die Befürchtungen mit 47 Prozent sogar noch etwas höher. Einähnlicher Prozentsatz mit 42 Prozent (36 Prozent in Deutschland) befürchtet,dass Interessenten oder Kunden weniger Geld ausgeben können, was sich auf denAbsatz beziehungsweise Umsatz auswirken könnte. Zudem befürchten 41 Prozent (35Prozent in Deutschland), dass ihr Unternehmen mit höheren Kosten konfrontiertwird.Mutmaßlich als Folge sind 62 Prozent (in Deutschland nur 56 Prozent) derMeinung, dass das Wissen über den Cashflow in Echtzeit während wirtschaftlichunsicherer Zeiten für ihr Unternehmen an Bedeutung gewinnen wird. Weltweit gabenmit 98 Prozent fast alle Befragten jedoch an, dass sie mehr Vertrauen in die