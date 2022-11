Der neue Ford Ranger läuft jetzt auch wieder in Südafrika vom Band (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln/Pretoria (Südafrika) (ots) -- Werk Silverton hat als dritter Standort von Ford mit der Produktion derjüngsten Generation des weltweit erfolgreichen Pick-up-Modells begonnen- Ford investierte mehr als eine Milliarde Euro in den südafrikanischen Standortund den angrenzenden Zuliefererpark- Neues Presswerk, hochautomatisierte Montagelinie und ein eigenesTransportsystem zwischen Zuliefererpark und Produktionsanlagen, das Ford auchselbst betreibt- Investition von Ford unter anderem in eine dritte Schicht erhöhtsüdafrikanische Mitarbeiterzahl um 1.200 auf 5.500; insgesamt entstehen rund10.000 neue Jobs- Erweiterte Jahreskapazität in Silverton erreicht bis zu 200.000 Fahrzeuge fürden lokalen Markt und den Export in über 100 Länder weltweit, darunter auchdie europäischenDas Ford-Werk Silverton nahe Pretoria (Südafrika) hat die Produktion der neuenGeneration der Pick-up-Baureihe Ranger aufgenommen - in die Erweiterung undModernisierung der Fertigungskapazitäten wurden 1,05 Milliarden US-Dollar (übereine Milliarde Euro) investiert. Durch die Einführung einer dritten Schichtkonnten 1.200 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Inklusive derZulieferbetriebe entstehen sogar gut 10.000 neue Jobs. Jährlich können inSilverton nun bis zu 200.000 Ranger der neuen Generation gebaut werden. Sie sindfür den südafrikanischen Markt sowie für den Export in mehr als 100 Länderweltweit vorgesehen, darunter auch in die europäischen Staaten. Bereits zuvorhatten zwei thailändische Werke von Ford die Herstellung des neuen Rangeraufgenommen, in Vietnam und Kambodscha wird er aus angelieferten CKD-Teilesätzen(Completly Knocked Down) komplettiert. Weitere Produktionsanlagen nehmen 2023 inden USA und Argentinien ihre Arbeit auf. Der Ranger ist seit vielen JahrenEuropas und Deutschlands erfolgreichste Pick-up-Baureihe1."Mit dem Produktionsanlauf der neuen Ranger-Generation in Südafrika bauen wireinen überaus erfolgreichen Pick-up für Kunden auf der ganzen Welt. Darauf sindwir sehr stolz", betont Dianne Craig, Vorsitzende der Ford International MarketsGroup (IMG). "Das Werk Silverton ist ein wichtiger Teil des globalenProduktionsnetzwerks für den neuen Ranger. Mit unserem Milliarden-Investmenthaben wir die Fertigungsanlagen so modernisiert und umgebaut, dass hier nun auchweiterhin Fahrzeuge von höchster Qualität für Kunden auf allen fünf Kontinentenentstehen", so Craig weiter.Der neue Ranger Raptor führt die Pickup-Produktpalette in Deutschland anIn Deutschland bietet Ford den neuen Ranger in unterschiedlichen Modellversionenan. An der Spitze der Produktfamilie steht die von Ford Performance entwickelteund in einem Ford-Werk in Thailand produzierte Top-Version "Raptor"*. Die ersten