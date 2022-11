Uranium Energy Corp erhöht die lizenzierte Kapazität von Hobson als größte Urananlage in Texas um das Vierfache und erreicht wichtige Meilensteine für den ersten Produktionsbereich auf dem ISR-Projekt Burke Hollow

Corpus Christi, Texas, 17. November 2022 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das „Unternehmen" oder „UEC") freut sich, bekannt zu geben, dass die Texas Commission on Environmental Quality („TCEQ", Kommission für Umweltqualität in Texas) den Antrag des Unternehmens auf eine erneuerte und erweiterte Lizenz für radioaktives Material („RML", Radioactive Material Licence) für die zentrale Aufbereitungsanlage in Hobson genehmigt hat.

UECs geänderte RML von der TCEQ erhöht die lizenzierte Produktionskapazität der Aufbereitungsanlage Hobson auf 4 Millionen Pfund U3O8 jährlich. Damit verfügt die Anlage über die größte lizenzierte Kapazität in Texas und die zweitgrößte in den Vereinigten Staaten. Die Anlage Hobson bildet den Kern der In-Situ-Gewinnungsplattform von UEC in Südtexas und wird uranhaltiges Harz verarbeiten, das aus mehreren Satellitenprojekten gewonnen wird, darunter die ISR-Projekte Palangana und Burke Hollow.

Amir Adnani, President und CEO, erklärte: „Wir setzen unsere Strategie fort, die Führungsrolle von UEC als reiner, ungesicherter Uranlieferant in politisch stabilen Ländern auszubauen. Der heutige Erfolg erweitert und verbessert unsere Produktionskapazitäten in Südtexas, während wir auf die Rückkehr des Unternehmens zur Produktion hinarbeiten. Wir freuen uns über die Genehmigung der TCEQ für eine erneuerte und erweiterte lizenzierte Kapazität in unserer zentralen Aufbereitungsanlage Hobson. Die Erweiterung der lizenzierten Produktionskapazität auf vier Millionen Pfund pro Jahr ist ein wichtiger Schritt, um dem Unternehmen Flexibilität nach oben zu verschaffen, ohne dass es zu Verzögerungen bei den Genehmigungen für unsere südtexanische Hub-and-Spoke-Produktionsplattform kommt.“

UEC freut sich auch, bekannt geben zu können, dass die Basisprobenahme im ersten Produktionsbereich des Projekts Burke Hollow abgeschlossen ist und der Pumptest im Produktionsbereich erfolgreich durchgeführt wurde. Die Basisprobenahme aus allen Überwachungsbrunnen des Fördergebiets und der Pumptest im Fördergebiet sind wichtige Schritte im Rahmen des Erhalts der Fördergenehmigung innerhalb des bereits genehmigten Fördergebiets. Aufgrund des Erfolgs dieser Bemühungen ist UEC dem Produktionsbeginn in Burke Hollow einen Schritt näher gekommen und bereitet sich jetzt auf die zweite Bohrung zur Abgrenzung des Produktionsgebiets vor.