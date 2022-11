Berlin (ots) - Alibaba.com startet 'Winter Essentials Sourcing Festival' und

hilft dem deutschen Mittelstand die steigende Nachfrage nach Winterprodukten zu

bedienen



Alibaba.com, eine der weltweit führenden B2B-Einkaufsplattformen, hat ein

"Winter Essentials Sourcing Festival" ins Leben gerufen.





Das Online-Festival läuft bis zum 27. November und ermöglicht deutschen KMU, aufmehr als 2,85 Millionen essenzielle Winterprodukte in mehreren Kategorien aufAlibaba.com zuzugreifen; darunter Kleidung, Büro- und Haushaltsgeräte, Camping-und Outdoor-Ausrüstung sowie Winter-Hautpflege. Beliebte Produkte sindEnergiespeichergeräte, Warmwasser-Wärmepumpen sowie Heizdecken. 690.000 Produktekönnen innerhalb von 15 Tagen nach Deutschland versandt werden. Bei 100.000Produkten ist eine termingerechte Lieferung innerhalb von 30 Tagen verfügbar.Die Aktion findet zu einer Zeit statt, in der Unternehmen eine steigendeNachfrage nach Winterprodukten verzeichnen und ihre Lager füllen wollen, wie dieDaten von Alibaba.com zeigen. Die Zahl der weltweit aktiven Käufer von Jackenund Mänteln ist auf der Plattform im September im Vergleich zumVorjahreszeitraum um eine dreistellige Prozentzahl gewachsen. Im dritten Quartalstieg die Zahl der Anfragen auf Alibaba.com zu elektrischen Heizdecken imVergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 150 %, und die Nachfrage sowohl nachelektrischen Heizgeräten als auch nach Warmwasser-Wärmepumpen stieg um etwa 80%.Florian Forster, Alibaba.com Country Manager für die DACH-Region, kommentiert:"Alibaba.com vernetzt deutsche KMU mit Tausenden von Verkäufern aus über 200Ländern und hilft ihnen so dabei, die steigende Nachfrage nach essenziellenWinterprodukten zu decken. Unternehmen können rasch begehrte Waren erwerben unddie Bedürfnisse ihrer Kunden zufriedenstellen. Großhandelseinkäufer können ganzeinfach Lieferanten auf der ganzen Welt finden und sich auf eine Vielzahl vonTools wie Trade Assurance oder On-Time Delivery verlassen, um ihreBeschaffungsmöglichkeiten zu erweitern und zu verbessern."Das "Winter Essentials Sourcing Festival" (https://sale.alibaba.com/p/d0ilcxcya/index.html?spm=a2700.8293689.201702.1.2ce267afw9E9Tz&wx_navbar_transparent=true&path=/p/d0ilcxcya/index.html&ncms) ist jetzt live auf Alibaba.com.Über Alibaba.comAlibaba.com, die erste Geschäftseinheit der Alibaba Group, ist eine derführenden Plattformen für den globalen B2B-E-Commerce mit dem Ziel Geschäfteüberall auf der Welt zu vereinfachen.. Alibaba.com wurde 1999 gegründet undbietet Dienstleistungen zu allen Aspekten des Handels an, einschließlich derBereitstellung von Tools für Unternehmen, mit denen sie ein weltweites Publikumfür ihre Produkte erreichen können, und der Unterstützung von Käufern bei derEntdeckung von Produkten, der Suche nach Lieferanten und der schnellen undeffizienten Online-Bestellung. Alibaba.com bedient Millionen von Käufern undLieferanten aus über 200 Ländern und Regionen der Welt.Pressekontakt:Media consulta International Holding AGWassergasse 3, 10179 BerlinJuliana OtavianoTel: 030 65000494E-Mail: mailto:j.otaviano@mcgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164990/5372735OTS: Alibaba.com