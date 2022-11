Soll ich bei Nvidia jetzt zugreifen oder lieber noch die Füße still halten, haben wir Martin Goersch, mit Mike Seidl Chefredakteur unseren Börsendienstes "Amercia's Most Wanted" gefragt. Seine Antwort: "Das große Problem bei Nvidia ist der Rückgang des ehemaligen Kerngeschäftes von Nvidia. So ist das Grafikkartengeschäft um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Hier ist eine schnelle Wende nicht in Sicht. Der Crypto-Hype hat komplett nachgelassen und auch die Bereiche Gaming und das PC-Geschäft sind seit dem Hoch der Corona-Pandemie rückläufig. Ein Lichtblick sind allerdings die Rechenzentren, denn hier konnte ein Wachstum von mehr als 30 Prozent erreicht werden. Dieses Segment liegt mit einem Umsatz von 3,83 Milliarden US-Dollar nun deutlich über dem der Grafikkartensparte mit 'nur' 1,57 Milliarden US-Dollar Umsatz. Sollte dieses Wachstum so dynamisch fortgesetzt werden können, so könnte der Aktienkurs von Nvidia sich langfristig wieder erholen", schätzt Marc Seidl die Wachstumschancen des Chip-Konzerns ein. Tipp: Laden Sie sich am besten hier Seidls kostenlosen (!) Report "So erkennen Sie Verlierer-Aktien" runter.

Ein weiterer Lichtblick für Nvidia sei laut Seidl Asien: "Zuletzt äußerte sich Satya Nadella, CEO von Microsoft, zuversichtlich für die Entwicklung weiterer Rechenzentren in Asien, insbesondere China und Indien. Sollte er hier Recht behalten, würde auch Nvidia stark von einer guten Entwicklung in Asien profitieren."