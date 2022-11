Mannheimer Start-up Nevoox gewinnt CES-Innovationspreis für Raumluftmessgerät ProxiCube NX3 (FOTO)

Mannheim (ots) - Wie hoch die Aerosol-Konzentration in der Raumluft ist, lässt

sich bequem herausfinden - mit dem einzigartigen Raumluftmessgerät namens

ProxiCube® NX3. Die Innovation des Mannheimer Start-ups Nevoox Europe GmbH wurde

nun von der Consumer Electronics Show (CES) ausgezeichnet.



Zu Hause, am Arbeitsplatz oder bei einer Indoor-Veranstaltung: Einen großen Teil

unseres Lebens verbringen wir in Innenräumen. Dass die Qualität der Raumluft

Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hat, liegt nahe - hier

wird gesprochen, gerufen, gehustet und geniest. Dabei verbreitet jeder Mensch

Aerosole, die auch Krankheitserreger wie SARS-CoV- oder Grippeviren übertragen

können. Doch bei welchen Werten sollte die Luft gereinigt werden? Das können Sie

mit dem Messgerät ProxiCube® NX3 des Mannheimer Start-ups Nevoox Europe GmbH

feststellen, das mit seiner einzigartigen Technologie die Aerosol-Konzentration

in jedem Raum messen kann. Dafür hat Nevoox in New York den

CES-Innovations-Award 2023 in der Kategorie Digital Health erhalten.