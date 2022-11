Credi2 entwickelt mit Visa gemeinsame BNPL-Lösung für kartenausgebende Finanzinstitute

München/Wien (ots) - Das Fintech Credi2 und Visa haben im Rahmen des Visa

Fintech Partner Connect Programms eine strategische Zusammenarbeit vereinbart.

Gemeinsam entwickeln sie ein flexibel einsetzbares Produkt, das "Buy now, pay

later" (BNPL) künftig auch in den zentraleuropäischen Märkten einfach per Visa

Karte ermöglicht. Anbieter, die diese White-Label-Lösung in ihre Karten-Apps

integrieren, erhalten damit Zugang zu einem Milliardenmarkt, der noch weitgehend

brach liegt.



Das von Credi2 in Zusammenarbeit mit Visa entwickelte neue White-Label-Angebot

für kartenausgebende Banken ermöglicht Karteninhaber:innen künftig flexible

Ratenzahlungen per Visa Karte. Sie erhalten damit die Möglichkeit, sich vor und

nach dem Online- oder POS-Kauf für eine flexible Teilzahlung zu entscheiden. Mit

der nahtlos integrierten BNPL-Option können Banken von einem rasch wachsenden

pre- und post purchase BNPL-Milliardenmarkt profitieren. Laut Juniper Research

(https://www.juniperresearch.com/press/buy-now-pay-later-spend-reach-995-bn)

wird sich der BNPL-Markt im Jahr 2026 auf $ 995 Milliarden belaufen.