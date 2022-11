Weltweit erstes Kaffeekapselsystem ohne Kapsel / CoffeeB EDEKA wird erster Partner im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Kaffeekapselsystem ab April 2023 in teilnehmenden EDEKA-Märkten erhältlich

- Stärkung der EDEKA-Nachhaltigkeitskompetenz durch CoffeeB-Kooperation



Die bedeutendste Kaffee-Innovation seit Erfindung der Kaffeekapsel wird ab April

2023 auch in Deutschland erhältlich sein: Mit EDEKA hat CoffeeB einen starken

Partner gefunden. Das weltweit erste Kaffeekapselsystem, das gänzlich ohne

Kapsel auskommt, wurde Anfang September in Zürich präsentiert und ist bislang

nur in der Schweiz und in Frankreich erhältlich.