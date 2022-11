Youvia bündelt Kräfte mit vcita, um kleine Unternehmen in den Niederlanden zu unterstützen

Seattle (Washington) und Amsterdam (Niederlande) / ACCESSWIRE / 17. November 2022 / Youvia , eine führende Agentur für digitales Marketing für kleine Unternehmen, und vcita , die in Seattle ansässige Komplett-Plattform für Business-Management, haben ihre Kräfte gebündelt, um kleinen Unternehmen in den Niederlanden die Möglichkeit zur Skalierung zu geben.

Im Rahmen der Partnerschaft bereitet Youvia die Markteinführung von Sitee – einer Business-Management-App, die auf der Technologie von vcita basiert und die Kunden kleiner Unternehmen bei der Optimierung ihres Geschäftsbetriebs und der Steigerung ihres Gewinns unterstützen soll – für Anfang 2023 vor. Die Technologie der Plattform vcita ist individuell gestaltbar und ermöglicht es Agenturen und Dienstleistern, ihren kleinen Unternehmenskunden neue Arten von Werten zu bieten.

Die Einführung der niederländischen Version von Sitee ist ein weiterer Schritt nach vorne für die Partnerschaft zwischen vcita und FCR Media, die kürzlich Youvia übernommen haben. Die Partnerschaft zwischen vcita und FCR Media hat sich seit der gemeinsamen Einführung von Sitee in Belgien Ende 2021 gut entwickelt. Die neue Version von Sitee von Youvia stellt die nächste Stufe der Expansion von FCR Media in den Niederlanden dar und stärkt die Position der Agentur als führenden Anbieter von Marketingdienstleistungen in den Benelux-Ländern.

Sitee bietet eine umfassende Business-Management-Lösung, die es Inhabern von kleinen Unternehmern ermöglicht, ihr Unternehmen effizienter zu führen, den Betrieb digital zu steuern und neue Möglichkeiten zu erschließen. Die App umfasst zentrale Business-Management-Module wie Inkasso und Verwaltung, CRM, eine zentrale Kunden-Nachrichtenzentrale und Terminplanung.

Dank der Offenheit der Plattform vcita wurde die App mit den Dienstleistungen der Marke Youvia bereichert: Website-Erstellung, Bewertungen und Social-Media-Management. Dies bietet den Kunden Youvia einen Komplettservice für alle Marketing- und Business-Management-Anforderungen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Rinat Bogin, VP Global Partnerships and Alliances von vcita, gemeinsam mit Ivar Gribnau, Director von Sitee by FCR, einen Vortrag bei der bevorstehenden B2B Marketing Expo in London im Vereinigten Königreich halten. Die beiden werden in einer Sitzung mit dem Titel „Navigating Your Marketing Organization Through Times of Uncertainty: Lessons Learned and Strategic Tips“ am 22. November strategische Maßnahmen vorstellen, die Marketingagenturen ergreifen können, um ihr Wachstum aufrechtzuerhalten und ihre Gewinne im aktuellen Wirtschaftsumfeld zu steigern.