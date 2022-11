LONDON/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU will nach dem für 2022 geplanten Rekordumsatz in den kommenden Jahren noch deutlich höher hinaus. Der Ausbau der Mittelstreckenjet-Produktion beim Flugzeughersteller Airbus und die erwartete Erholung der Nachfrage nach Großraumflugzeugen für die Langstrecke stimmen den scheidenden MTU-Chef Reiner Winkler zuversichtlich. Für 2023 rechnet er jetzt mit so viel Umsatz, wie Analysten erst ein Jahr später erwartet hatten. Auch danach soll es weiter aufwärtsgehen, wie der Dax-Konzern bei seinem Kapitalmarkttag am Donnerstag in London mitteilte. Im Jahr 2025 soll der Gewinn im Tagesgeschäft eine Milliarde Euro erreichen - rund ein Drittel mehr als im bisherigen Spitzenjahr 2019.

An der Börse kamen die Nachrichten sehr gut an. Der Kurs der MTU-Aktie sprang von der Verlust- in die Gewinnzone. Zuletzt lag er mit rund sechs Prozent im Plus bei 190 Euro und war damit zweitstärkster Titel im Dax. Der Rekord von 289,30 Euro aus der Zeit kurz vor der Corona-Krise ist aber noch weit entfernt.