Immer mehr Fusionen und Übernahmen in der Getränkeindustrie

Düsseldorf (ots) - Die M&A-Aktivitäten in der Getränkeindustrie nehmen weiterzu. Zwischen 2019 und 2021 stieg das Volumen von 15 Mrd. auf 25 Mrd. US-Dollar.Das liegt noch weit unter dem Spitzenwert aus den Jahren 2014 und 2015, doch dieglobale Unternehmensberatung Kearney prognostiziert in einer aktuellen Studie,dass sich die M&A-Aktivitäten in den kommenden Jahren verstärken werden."Die Pandemie hat zu beachtlichen Veränderungen in der Getränkeindustriegeführt: Der Absatz von Bars und Restaurants verlagerte sich auf den heimischenKonsum, es gab Unterbrechungen der Lieferketten und die Vorlieben der Kundenhaben sich kontinuierlich gewandelt. Daher müssen Getränkehersteller heute mehrdenn je in der Lage sein, ihr Produktportfolio flexibel anzupassen. DieFähigkeit, attraktive Segmente zu identifizieren und zu integrieren bzw.uninteressante Segmente abzugeben, wird ein entscheidender Faktor für denlangfristigen Erfolg jedes Unternehmens sein", so Adrian Kirste, Partner beiKearney. Die globale Unternehmensberatung hat jüngst eine Studie veröffentlicht,laut der M&A-Aktivitäten in der Getränkeindustrie weiter zunehmen. Zwischen 2019und 2021 stieg das Volumen von 15 Mrd. auf 25 Mrd. US-Dollar. Dazu beigetragenhaben auch die aktuellen Transaktionen in der Branche: Coca-Cola EuropeanPartners und Coca-Cola Amatil, Nestlé Waters und One Rock Capital Partners,sowie Lipton und CVC Capital Partners. Das liegt noch weit unter dem Spitzenwertaus den Jahren 2014 und 2015, doch die Kearney-Studie prognostiziert einensteigenden Trend in den kommenden Jahren.Gründe für eine Konsolidierung"Zwei Faktoren sprechen für weitere M&A-Aktivitäten: Zum einen der Umsatz .Getränkehersteller können Fusionen und Übernahmen nutzen, um sich neueVertriebskanäle, Regionen oder Kategorien zu erschließen. Außerdem weckenAkquisitionen in der Regel das Interesse der Medien, was wiederum denBekanntheitsgrad der Marke erhöht. Zum anderen Synergien . Mit zusätzlicherGröße und Reichweite können Hersteller die Kosten in der gesamtenWertschöpfungskette senken. Außerdem erhalten sie eine bessereVerhandlungsposition gegenüber wichtigen Lieferanten und Kunden und können ihreFähigkeiten durch den Erwerb von Technologie und den Erfahrungsaustauscherweitern", erläutert Kirste die Prognose der Studie.Genaue Vorhersagen zur Veränderung der Marktlandschaft in den kommenden Jahrensind schwierig, doch einige Arten von Transaktionen sind wahrscheinlicher alsandere. Kearney sieht acht wesentliche Transaktionsvarianten:- Vertikale Integration mit Auftragsherstellern: Getränkehersteller setzen