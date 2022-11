S&P 500 - Neuer Kursrückgang

Zuvor hieß es im Insight: "Der S&P 500 befindet sich weiterhin in der üblichen Short-Zone der Vormonate im oberen Bereich des fallenden Trendkanals im Wochenchart. In diesem Bereich könnte der S&P 500 wie bereits zuvor wieder nach unten abdrehen und den übergeordneten Abwärtstrend weiter fortsetzen. Möglicherweise bereits mit dem Vortageshoch am 50er-EMA bei 4.050 Punkten."

Das hat soweit gepasst. Es könnte nun ein langfristiger Kursrückgang folgen, der auch erneut die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart erreichen könnte.