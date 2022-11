NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Wochen mit Gewinnen gerät die Rally an den US-Börsen weiter ins Stocken. Auch am Donnerstag steuern die wichtigsten Indizes an der Wall Street auf Verluste zu. Der Broker IG indizierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 1,1 Prozent niedriger auf 33 185 Punkte. Nach durchwachsenen Konjunkturdaten waren die vorbörslichen Indikationen zuletzt weiter zurückgekommen. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird mit einem Minus von 1,4 Prozent erwartet.

Bereits seit Dienstag halten sich die Anleger zurück und nehmen Gewinne mit. Zuvor war der Dow Jones noch angesichts eines nachlassenden Preisauftriebs in den USA binnen gut eines Monats um fast ein Fünftel gestiegen. Doch nährten zuletzt Aussagen von Fed-Mitgliedern Zweifel, dass die US-Währungshüter tatsächlich das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosseln, wie es der Markt erhofft. Entwarnung brachten neue Konjunkturdaten am Donnerstag nicht: So fielen die Daten vom Arbeits- und Häusermarkt gemischt aus. Zudem zeigte die Umfrage der Notenbank in Philadelphia unter Herstellern zum Geschäftsklima ein unerwartet deutlich verschlechtertes Stimmungsbild.