Der am Dienstag vollzogene Abschluss mit dem Disney-Konzern ist nach Worten Morgens die Brücke bis zum Beginn der U-Boot-Fertigung durch den neuen Eigner des Geländes in Wismar, Thyssenkrupp -Marine-Systems (TKMS). Er hoffe auf einen nahtlosen Übergang.

NEW YORK/WISMAR (dpa-AFX) - Der Insolvenzverwalter der MV Werften sieht den Fortbestand des Schiffbau-Standorts Wismar gesichert. "Die Global One wird hier in Wismar für Disney Cruises zu Ende gebaut", sagte Christoph Morgen am Donnerstag auf der Werft. Der Verkauf des zu 75 Prozent fertiggestellten Kreuzfahrtschiffs aus der Insolvenzmasse der MV Werften war zuvor mehrmals gescheitert. Operativ geleitet werden soll der Fertigbau des auch unter dem Namen "Global Dream" bekannten Kreuzliners durch die Meyer-Werft in Papenburg.

