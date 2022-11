CREDIT SUISSE stuft UNITED PARCEL SERVICE INC auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für UPS von 204 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ariel Rosa setzte beim Logistikkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen höheren Bewertungsmaßstab an. Er geht davon aus, dass 2023 besser wird als befürchtet./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 11:57 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 170,4USD an der Börse NYSE.