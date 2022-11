SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Die französische Diplomatin Laurence Tubiana, die als Architektin des Pariser Klimaabkommens von 2015 gilt, macht Druck auf die Verhandler bei der laufenden Klimakonferenz in Ägypten. "Wir haben zwei Tage", sagte Tubiana am Donnerstag mit Blick auf die offiziell bis Freitagabend angesetzten Verhandlungen bei der COP27. "Stoppt die Heuchelei und Spielereien zu entscheidenden Fragen." Zwei Tage seien eine "sehr kurze Zeit" mit Blick auf das, was die Unterhändler in Scharm el Scheich jetzt erreichen müssten.

Tubiana ist Chefin der europäischen Klimastiftung und hatte das Pariser Abkommen von 2015 in führender Rolle mit ausgearbeitet. Darin hatten sich die Teilnehmer der Klimakonferenz von Paris darauf geeinigt, die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Die laufende Klimakonferenz in Scharm el Scheich endet offiziell am Freitagabend. Schon jetzt wird über eine Verlängerung bis ins Wochenende spekuliert.