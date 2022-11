FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX) - Eine Sondersteuer auf Übergewinne in Großbritannien mit Erneuerbaren Energien hat die Branche am Donnerstag nur kurz belastet. Die Titel des auch in Großbritannien aktiven RWE -Konzerns drehten nach einem Abschlag von zeitweise zwei Prozent ins Plus mit zuletzt 1,9 Prozent. In noch deutlicherem Maße galt dies für die britischen Branchenwerte Drax, SSE und Centrica , die zuletzt bis zu acht Prozent gewannen. Die Gewinnbesteuerung fiel wohl weniger scharf aus als befürchtet.

