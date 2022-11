DUH prangert Abgas-Kartell der deutschen Autoindustrie an / Unterlagen von Zulieferer Bosch belegen Beteiligung von Audi, Porsche, Daimler, VW und BMW

Lahr (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat am 17. November 2022 interne

Dokumente des Automobilzulieferers Bosch vorgelegt, die nach Ansicht des

Umweltschutz- und Verbraucherverbandes im Diesel-Abgasskandal ein Kartell aus

Audi, BMW, Daimler Chrysler, VW und Bosch belegen. Die Automobilhersteller haben

bei Bosch Softwarelösungen bestellt, die die Abgasreinigung der Dieselmotoren

manipuliert. Bereits 2006 haben die Bosch-Ingenieure daraufhin gewiesen, dass es

mit diesen sogenannten Abschalteinrichtungen rechtliche Probleme geben wird.



Die DUH hat die Bosch-Unterlagen im Sommer 2022 aus dem Umfeld der

Automobilindustrie zugespielt bekommen und an die Staatsanwaltschaft in

Stuttgart weitergeleitet. Für DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch weitet sich durch

die Unterlagen der "größte Industrieskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte"

