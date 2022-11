BARCLAYS stuft Nutrien auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nutrien von 105 auf 95 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der Berichtssaison der Düngemittelkonzerne passte Analyst Benjamin Theurer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Bewertungsmodelle für die Branchenwerte an. Angepasste Kursziele stünden mit einer geänderten Preisdynamik und einem erhöhten Risikoabschlag in Zusammenhang. 2023 werde wohl ein Jahr mit etwas normalerer Gewinnentwicklung./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2022 / 02:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 102,1CAD an der Börse Toronto.