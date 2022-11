Deutsche Post – Attraktiv bewerteter Branchenriese

Das aktuelle Umfeld ist für den deutschen Logistikbranchenprimus eine echte Herausforderung. Vor allem die deutlichen Preissteigerungen bei Benzin, Kerosin und Diesel sowie die hohen Lohnkosten drücken auf die Marge des Konzerns. Zudem leidet die Deutsche Post als Folge der hohen Inflation unter der nachlassenden Nachfrage sowohl vonseiten privater Verbraucher als auch aus der Industrie. Nachdem die Corona-Pandemie mit weltweiten Lieferkettenproblemen und zu geringen Frachtkapazitäten der Logistikbranche in die Hände gespielt hatte, hat zuletzt u. a. der Krieg in der Ukraine das Geschäft belastet. Auch die coronabedingten Lockdowns in China sind nach wie vor ein Problem. Die genannten Gründe sorgen weltweit für sinkende Wachstumsraten und lassen Experten rund um den Globus sogar mit einer Rezession rechnen.

Sinkende Gewinne und harte Tarifverhandlungen

Vor diesem Hintergrund gehen die Analysten der DZ BANK von weiter rückläufigen Frachtraten und -volumina aus. Bei der Deutschen Post dürfte der operative Gewinn daher nach Ansicht der Strategen im kommenden Jahr wahrscheinlich sinken. Neben dem konjunkturellen Gegenwind könnten auch die 2023 anstehenden Tarifverhandlungen zu einer potenziellen Belastung für den Konzern werden. Wegen der stark erhöhten Lebenshaltungskosten ist zu erwarten, dass die Gewerkschaften besonders hart verhandeln wollen. Der Deutschen Post wiederum wird daran gelegen sein, gerade im aktuellen Umfeld die Personalkosten nicht noch weiter explodieren zu lassen. Die vom Unternehmen selbst erwartete Abschwächung im laufenden Schlussquartal dient dabei womöglich sogar als hilfreiches Argument für gemäßigte Tarifabschlüsse.

Breite Aufstellung und starke Synergien als Pluspunkt

Für 2024 rechnen die Experten der DZ BANK mit einer Erholung der Gewinne. Gerade in den aktuell turbulenten Zeiten profitiert der Bonner Logistikanbieter von seinem breit diversifizierten Geschäftsmodell. Die Umsätze von in diesem Jahr voraussichtlich rund 94 Mrd. Euro werden durch Logistikdienstleistungen, Express-Lieferungen sowie die Verteilung von Briefen und Paketen generiert. Dabei spielt der Online-Handel weiterhin eine tragende Rolle. Zudem arbeitet die Deutsche Post daran, interne Ziele in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu erreichen. Die reine Größe des in vielen Segmenten international führenden Branchenplayers gilt ebenso als Wettbewerbsvorteil wie die sich bietenden Synergien zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen.

Übernahmen und Aktienrückkäufe

Dank ihrer soliden finanziellen Ausstattung und einer starken Bilanz ist die Deutsche Post auch in diesen Zeiten in der Lage, weiter in organisches Wachstum und Übernahmen zu investieren. Nach Ansicht von Finanzchefin Melanie Kreis könnte gerade das derzeitige Umfeld interessante Chancen für Zukäufe bieten, die der Konzern entsprechend nutzen könnte. Unter dem Strich scheint die Deutsche Post gut aufgestellt, um als einer der Ersten von einer zukünftigen Wirtschaftserholung zu profitieren. Die Aktie hat sich von ihrem Jahrestief bei unter 30 Euro zwar zuletzt deutlich erholt, liegt aber immer noch weit unter dem im Vorjahr markierten Rekordhoch von über 61 Euro. Unterstützung könnte der Kurs auch durch das laufende Aktienrückkaufprogramm erhalten.

Moderates KGV und attraktive Dividendenrendite

Die Aktie wird auf Basis der für 2023 erwarteten Gewinne aktuell mit einem KGV von unter 11 gehandelt. Die Analysten der DZ BANK bewerten das im Peer Group-Vergleich und insbesondere im Vergleich zu wichtigen Wettbewerbern als attraktiv und sprechen bei einem fairen Wert von 48 Euro eine Kaufempfehlung für die Deutsche Post aus. Die für das kommende Jahr prognostizierte Dividende von 1,89 Euro (4,9 Prozent Dividendenrendite) klingt ebenfalls vielversprechend. Eine hohe zu erwartende Ausschüttung kann hierbei auch genutzt werden, um speziellen Anlageprodukten attraktive Konditionen zu verleihen.

Bonus-Zertifikat auf die Deutsche Post

Bonus-Zertifikate, die auch von der immer noch erhöhten Volatilität profitieren, können daher eine interessante Alternative zu einem Direktinvestment darstellen. Das Bonus-Zertifikat der DZ BANK auf die Deutsche Post mit der WKN DV985G läuft bis zum 22. Dezember 2023. Die Barriere liegt bei 25,00 Euro und damit unter dem bisherigen Jahrestief. Wenn die Aktie der Deutschen Post diese Marke während der Laufzeit zu keinem Zeitpunkt berührt oder unterschreitet, wird das Produkt am Ende zum Bonusbetrag von 40,00 Euro ausgezahlt. Reißt hingegen die Barriere, nehmen Anleger 1:1 an der Entwicklung des Basiswertes teil. Bei einem negativen Aufgeld könnten die Verluste im Vergleich zu einem Direktinvestment dann etwas geringer ausfallen. Dafür erhalten Inhaber des Zertifikats keine Dividendenausschüttung während der Laufzeit. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich, etwa dann, wenn der Wert des zugrundeliegenden Basiswerts auf null fällt. Ebenfalls besteht ein Emittentenrisiko, dass die Verpflichtung aus dem Produkt aufgrund einer behördlichen Anordnung oder Insolvenz nicht erfüllt werden kann.

