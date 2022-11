Bitcoin – die aktuelle Situation als langfristige Chance

Betrachtet man die Vierjahreszyklen, lässt sich erkennen, dass die Zyklen in der Vergangenheit ein ähnliches Muster aufwiesen. Wo wir uns im aktuellen Zyklus befinden, lässt sich erst am Ende des Zyklus rückblickend beantworten. Einige Indikatoren deuten darauf hin, dass der Tiefpunkt Mitte bis Ende November 2022 erreicht sein könnte.

Bitcoin Mining

Bei Bitcoin ist es jederzeit möglich, Transaktionen durchzuführen. Die einzelnen Transaktionen werden in Blöcken zusammengefasst und dezentral auf der „Blockchain“ hinterlegt. Um einen solchen Block abzusichern und zu verifizieren, muss eine komplexe Rechenaufgabe gelöst werden. Für das Lösen einer solchen Aufgabe gibt es eine Belohnung in Form von Bitcoin. Analog zum Goldschürfen wird dieser Vorgang deshalb „Mining“ genannt. Der absolute Betrag an Bitcoin, der durch das Mining erwirtschaftet werden kann, verringert sich zu bestimmten Zeitpunkten etwa alle vier Jahre. Dadurch wird immer mehr Rechenleistung erforderlich, um einen Bitcoin zu generieren. Auf der anderen Seite jedoch erhöhte sich der Wert der Bitcoins in der Vergangenheit, was den Anreiz zu Minen gleichzeitig erhöhte.

BTC-Halving

Das Event, an dem die Verringerung – genauer gesagt die Halbierung – der Menge an Bitcoin, die ein Miner erhält, verringert wird, nennt sich „Halving“. Das Halving ereignet sich alle 210.000 Blöcke. Bestimmt durch die Rechenleistung findet dieses Event etwa alle vier Jahre statt. Halvings ereignen sich, bis alle 21 Millionen Bitcoin gemined sind, da die endgültige Menge an Bitcoin auf 21 Millionen Stück begrenzt ist. Unter der Annahme, dass die Nachfrage gleichbleibend steigt, kann angenommen werden, dass die Preise für Bitcoin dadurch steigen könnten. Zum Zeitpunkt eines solchen Halving-Events war bisher nicht unmittelbar eine Reaktion des Preises zu beobachten, da der Preis des Bitcoins sehr stark schwankt. Es gibt jedoch Theorien, die die langfristige Entwicklung des Preises in Zyklen analog zu den Halvings unterteilt, die ungefähr vier Jahre auseinander liegen. Das letzte Halving fand am 11. Mai 2020 statt. Hierbei wurde der Ertrag für das Minen eines Blocks von 12,5 auf 6,25 Bitcoin reduziert. Die zukünftigen Halving-Termine sind nur rechnerisch geschätzte Termine und können noch abweichen. Sobald es keine Bitcoins mehr als Belohnung geben wird, werden die Miner sich ausschließlich über die Transaktionsgebühr finanzieren.