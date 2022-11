DQS GmbH beruft Christian Gerling zum Geschäftsführer / Führende deutsche Zertifizierungsgesellschaft jetzt mit Doppelspitze (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Frankfurt am Main (ots) - Mit Wirkung zum 05.11.2022 hat die Deutsche

Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) ihre

Geschäftsführung um Christian Gerling erweitert. Der 43-jährige Manager leitet

nun gemeinsam mit Markus Bleher, der dieses Amt bereits seit 2018 innehat, die

Geschäfte der Zertifzierungsgesellschaft.





Christian Gerling kommt von UL zur größten Tochtergesellschaft derinternationalen DQS Gruppe nach Frankfurt am Main. Bei dem US-amerikanischenAnbieter für Testing, Inspection and Certification Services (TIC) UL bekleideteer zuletzt die Position des General Manager Consumer & Retail Services EMEA.Gerling bringt langjährige Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing undKundenservice mit. Nach früheren Stationen bei Bureau Veritas und Intertek ister auch mit dem Zertifizierungsgeschäft und der Steuerung von Managementsystemenvertraut. Christian Gerling hat Wirtschaftsrecht an der Universität desSaarlandes und Business Administration an der University of Wales studiert.Wachstumspotenzial der DQS in Deutschland ausschöpfenSeit Erscheinen der internationalen Norm für Qualitätsmanagement ISO 9001 in1987 haben Managementsysteme von Jahr zu Jahr mehr an Bedeutung für Unternehmengewonnen. Gegenwärtig und künftig spielen Themen wie beispielsweiseInformationssicherheitsmanagement (ISO 27001, TISAX und KRITIS-Verordnung) einewichtige Rolle bei der strategischen Ausrichtung und Führung von Unternehmen undOrganisationen. Im Bereich Nachhaltigkeit gilt dasselbe für ISO 14064 zurErstellung des sogenannten Corporate Carbon Footprints (CCF)."Diese Handlungsfelder sind von hoher akuter Bedeutung - und sie sindzukunftsweisend. Als erfahrene Zertifizierungsgesellschaft wird die DQSzunehmend mehr Unternehmen dabei begleiten, international anerkannte Nachweisefür die Wirksamkeit ergriffener Maßnahmen erbringen zu können", sagt der neueGeschäftsführer Christian Gerling."Die DQS wächst seit ihrer Gründung in 1985 kontinuierlich. Diesen Wachstumskurswollen wir gemeinsam fortsetzen und zeitgemäße Wachstumsfelder besetzen. UnsereZertifikate verleihen unseren Kunden Glaubwürdigkeit und Vertrauen, Sicherheitund Orientierung", ergänzt Markus Bleher für das Führungs-Duo der DQS GmbH.Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: mailto:matthias.vogel@dqs.dehttp://www.dqsglobal.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104526/5372996OTS: DQS GmbH