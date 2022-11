Ein Traum für Antizykliker



Vor dem Hintergrund einer Überlagerung von Krisen war die Gold-Performance in US-Dollar im aktuellen Jahr bislang eher enttäuschend. Tobias Tretter, geschäftsführender Gesellschafter und CIO der Commodity Capital AG, sieht die "hawkishe" Notenbankpolitik als eine der Ursachen. Aus Sicht des Experten bieten sich für Edelmetalle und Rohstoffaktien auf ermäßigtem Kursniveau einmalige Kaufgelegenheiten. In der SI-Kolumne führt Tretter aus, warum die Zinserhöhungen der Notenbanken ein Ende finden werden und weshalb die seinerzeitige Stimmung im Minensektor für antizyklische Investoren Kaufanreize gesetzt hatte – aus heutiger Sicht ein Volltreffer!



Lesen Sie hier die Kolumne

Nachhaltigkeit, Digitalisierung und mehr



Laut Dr. Jörg. W. Stotz gehören Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu den aktuellen Kernthemen der Fondsbranche. Hinzu kommt die Bewältigung regulatorischer Maßnahmen. Im SI-Interview geht der Sprecher der Geschäftsführung bei HANSAINVEST der Frage nach, wie sich die Fondswelt mit Tokenisierung von Fondsanteilen und Erschließung neuer Anlageklassen wie Krypto-Assets ihren Zukunftsaufgaben stellt. Professionelle Investoren können sich am 24.11. auf der Digitalmesse Fondstique kostenfrei über das Angebot von Fondsboutiquen informieren.



Lesen Sie hier das Interview

Notenbanken mit schlechten Noten



Der Anstieg der deutschen Verbraucherpreise liegt mittlerweile im zweistelligen Prozentbereich. Die EZB ist mit einem Inflationsziel von zwei Prozent angetreten. Vor diesem Hintergrund vergibt Thomas Hellener, Geschäftsführer der SOLIT Fonds GmbH, in der SI-Fondskolumne die Note "Ungenügend". Der Experte erläutert in seinem Gastbeitrag, warum eine Eurokrise 2.0 bevorsteht und physisches Gold, Silber sowie Minenaktien wichtige Kernbausteine bei der Asset Allocation sind. Zudem erläutert Hellener, warum aus seiner Sicht die Zinserhöhungen im kommenden Jahr ein Ende finden werden.



Lesen Sie hier die Kolumne

Herausforderungen für Multi-Asset-Strategen



In Trier bietet eine Ausstellung zum Untergang des römischen Reiches Besuchern einen Blick in die Vergangenheit. Zukunftsorientierter ging es beim VIII. Fondskongress zu, der von Dirk Stöwer (Kontor Stöwer Asset Management) veranstaltet wurde. Aktuelle Krisen ließen durchaus Parallelen zum alten Rom zu, die Fondslenker richteten allerdings in erster Linie den Blick darauf, mit welchen Ansätzen Anleger in Krisenzeiten Kapital erhalten und Geld vermehren. Im SI-Beitrag lesen Sie u.a., welche Wege Multi-Asset-Strategen einschlagen und bei welchen Unternehmen Experten attraktive Bewertungen sehen.



Lesen Sie hier den Beitrag