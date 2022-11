Rover Metals (TSXV: ROVR, OTCQB: ROVMF; FRA:4XO) hat sich Zugriff auf ein 24 km² großes Tonstein-Lithiumprojekt im Greenfield Stadium in Nevada gesichert. Eine entsprechende, definitive Optionsvereinbarung mit dem Bureau of Land Management (BLM) sei am 16. November 2022 geschlossen worden, teilte das Unternehmen heute mit. Das Optionsabkommen unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Venture Exchange.

Mit diesem Schritt wechselt Rover, das bisher ausschließlich in der Gold-Exploration tätig war, ins Feld der Lithiumunternehmen. Bekannte Tonstein-Lithiumprojekte in fortgeschrittenen Stadium sind das Clayton Valley-Projekt von Cypress Development, das TLC-Projekt von American Lithium, das Zeus-Projekt von Noram Lithium sowie das das Bonnie Claire-Projekt von Iconic Minerals.

Das Grundstück Let's Go Lithium befindet sich in Nevadas berühmtem Lithiumgebiet im Südwesten und ist etwa 6.000 Acres (24 km²) groß. Das Unternehmen hat durch den Verkäufer des Projekts und durch ALS Laboratories hochgradige Lithium-Oberflächenproben auf dem Projekt verifiziert. Zu den Highlights dieser von ALS Laboratories verarbeiteten Oberflächenproben zählen: Probe Nr. AMZ-8 mit 780ppm Li, Probe Nr. AMZ-26 mit 910ppm Li und Probe Nr. AMZ-28 mit 710ppm Li. Das Unternehmen hat weitere Oberflächenproben aus dem Projekt entnommen und diese mit einer Handheld Laser Induced Breakdown Spectroscopy ("HH LIBS") analysiert. Zu den Highlights der HH LIBS gehören: 1.218 ppm Li, 778 ppm Li, 724 ppm Li, und 707 ppm Li.

Das Nevada-Lithiumprojekt von Rover ist ein Greenfield-Projekt, bei dem bisher noch keine Bohrungen durchgeführt wurden. Historische Wasserbohrungen auf dem Grundstück Let's Go Lithium durch den USGS deuten darauf hin, dass der Tonstein nahe der Oberfläche liegt und eine durchschnittliche Mächtigkeit von über 90 Metern aufweist. Das Projekt verfügt über eine gute Energieinfrastruktur mit Strom aus Wasserkraft sowie über direkten Straßenzugang. Eine nahe gelegene Stadt erleichtert den Zugang zu Arbeitskräften.

Gemäß der Optionsvereinbarung verpflichtet sich Rover innerhalb von 24 Monaten nach Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens 200.000 USD für Explorationszwecke auszugeben und am 31. Januar 2023 Stammaktien des Unternehmens im Wert von 25.000 USD zu zahlen, um eine 100%ige Beteiligung am Claystone-Lithiumprojekt zu erwerben.

Judson Culter, CEO von Rover Metals, erklärte: „Das Gesetz der Biden-Administration zur Inflationsreduzierung und Energie setzt Meilensteine für kritische Mineralien wie Lithium, die ab dem 1. Januar 2023 in Nordamerika produziert werden sollen. Angesichts der bergbaufreundlichen Rechtsprechung in Nevada und der Beschaffenheit der Tonsteine sehen wir das Projekt Let's Go Lithium als äußerst vielversprechend.“

Fazit: Rover kommt sicherlich spät zur Lithium-Party, aber das Projekt weist auf den ersten Blick die richtigen Zutaten auf. Wenn die weiter fortgeschrittenen Unternehmen mit ihren Tongestein-Lithiumprojekten erfolgreich sind, steigen auch die Chancen für Rover. Der Biden Inflation Act hat einen Schub für die Lithiumindustrie in den USA bewirkt. Rover, das soeben erst einen schmerzhaften Roll-Back seiner Aktien hinter sich hat, hat mit dem Lithiumprojekt im Moment sicher eine bessere Erfolgschance als mit seinem Goldprojekt. Eigentlich kann es für die Aktionäre sowieso nur besser werden: bei einem Kurs von 0,085 CAD bringt es Rover derzeit gerade einmal auf einen Börsenwert von 2,2 Mio. CAD.

