APRIL International Neue Kölner Niederlassung als Teil einer weltweiten Offensive

Köln (ots) - Mit der Eröffnung einer Niederlassung in Köln startet der weltweit

aktive Versicherungsspezialist in Deutschland durch. Der neue Standort von APRIL

International ermöglicht allen Interessenten und dem zukünftigen Maklernetz

einen unkomplizierten Zugang zu Produkten des Spezialisten für internationale

Krankenversicherungen.



Lokale Ansprache mit weltweiter Wirkung: Die APRIL International verstärkt ihre

Präsenz in Deutschland. "Im Rahmen unserer globalen Strategie eröffnen wir Büros

mit Netzwerkpartnern, um unsere Versicherten auf der ganzen Welt zu

unterstützen. Köln ist hier ein wichtiger Schritt für die Entwicklung auf dem

deutschen Markt", sagt Matthias Hentschke, Vertriebsdirektor von APRIL

International in Deutschland.