MEDICA und COMPAMED präsentieren sich als äußerst vitale Plattformen in bewegten Zeiten / Markante Steigerung auf Seiten des teilnehmenden Fachpublikums

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Düsseldorf (ots) - Weiter äußerst vital entwickeln sich die MEDICA(https://www.medica.de) und die COMPAMED (https://www.compamed.de) ! Dieweltführende Medizinmesse und die internationale Nr. 1 für denmedizintechnischen Zulieferbereich untermauern mit starken Parametern nocheinmal eindrucksvoll ihr starkes Ergebnis aus dem Vorjahr - ungeachtetunverändert angespannter Rahmenbedingungen. Einem kräftigen Buchungsplus aufSeiten der ausstellenden Unternehmen folgte nach vier Tagen Laufzeit auch einemarkante Steigerung hinsichtlich des teilnehmenden Fachpublikums. Vom 14. bis17. November 2022 kamen mehr als 81.000 Besucherinnen und Besucher aus denverschiedenen Bereichen der weltweiten Gesundheitswirtschaft nach Düsseldorf zurMEDICA 2022 und COMPAMED 2022. Hier wurde ihnen von den insgesamt über 5.000Beteiligungen aus 70 Nationen eine Vielfalt an Neuheiten für eine moderneambulante und klinische Versorgung geboten - inklusive aller Komponenten,Produkte und Verfahren ihrer Entwicklung und Fertigung. Der Anteilinternationaler Fachbesucherinnen und Fachbesucher lag bei drei Viertel, wobeinach den europäischen Ländern vorrangig auch Fachpublikum aus Südkorea, USAsowie Besuchergruppen aus Indien und nordafrikanischen Ländern zahlreichvertreten waren."Flagge zeigen, überzeugende Neuheiten präsentieren, Networking intensivieren:Das sind für die Unternehmen die Mittel der Wahl, um in einem herausforderndenMarktumfeld Stärke zu demonstrieren. Dazu boten die MEDICA und die COMPAMED mitihrer internationalen Strahlkraft und einem hohen Maß an Entscheidungskompetenzseitens des besuchenden Fachpublikums beste Gelegenheiten", unterstreicht ErhardWienkamp, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf, die hervorgehobene Rolle beiderVeranstaltungen als Plattformen für das globale Healthcare-Business. Mehr als 80Prozent aller Fachbesucherinnen und Fachbesucher sind in ihren Unternehmen undEinrichtungen maßgeblich in wichtige Geschäftsentscheidungen eingebunden.Zu den Top-Entscheidern, die die MEDICA 2022 besuchten, zählte zum BeispielBundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach. Er nahm teil an derEröffnungsveranstaltung des 45. Deutschen Krankenhaustages(https://www.deutscher-krankenhaustag.de) und skizzierte dabei die Eckpunkte dergeplanten Krankenhausreform. Ebenfalls unter den MEDICA-Gästen waren S.E. Prof.Ron Prosor, Botschafter Israels, Mona Neubaur, WirtschaftsministerinNordrhein-Westfalens sowie u. a. die Generalkonsulinnen Japans und der USA,