Gourmet-Fest für alle bei ALDI 3-Gänge-Weihnachtsmenü für unter 10 Euro (FOTO)

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) - Die ALDI Eigenmarke "GOURMET FINEST CUISINE"

steht seit jeher für beste Qualität zum Original ALDI Preis. Mit ihr können

Kundinnen und Kunden sparen, ohne auf beste Qualität verzichten zu müssen - vor

allem zu Weihnachten. Umso wichtiger in aktuell herausfordernden Zeiten.



Das vorweihnachtliche kulinarische ALDI Angebot reicht von feinsten belgischen

Pralinen und Baumkuchen über Lachs Carpaccio und Iberico-Spezialitäten, bis hin

zu leckeren Rot- und Weißweinen oder Champagner. Mit der beliebten ALDI

Eigenmarke "GOURMET FINEST CUISINE" bietet ALDI schon seit Jahren besondere

kulinarische Spezialitäten in Premiumqualität an. Dazu gehören Produkte wie

Wildlachs in Blätterteig (3,49 Euro je 300g), Knusperenten (6,59 Euro je 320g),

Knödelspezialitäten (2,49 Euro je 480g), Festtagssaucen (1,49 Euro je 275g) und

feinste Dessert-Törtchen (2,79 Euro, 6x30g).