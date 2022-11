Weltpremiere des exklusiven Dokumentarfilms von Tsai Ming-liang auf TaiwanPlus

TAIPEH, 17. November 2022 /PRNewswire/ -- Inmitten der Vorbereitungen für die Golden Horse Awards, die größte chinesischsprachige Filmpreisverleihung der Welt, hat TaiwanPlus eine exklusive Dokumentation über den international gefeierten Regisseur Tsai Ming-liang veröffentlicht. Der Dokumentarfilm „The Pursuit of a Cinematic Dream" bietet einen einzigartigen Einblick in die Weiterentwicklung von Tsais Regiephilosophie. Es ist einer der wenigen Fälle, in denen der New-Wave-Regisseur in einem Dokumentarfilm über seine Arbeit selbst auftritt.

Der in Malaysia geborene und in Taiwan lebende Regisseur gilt als einer der prominentesten Filmemacher des taiwanesischen New-Wave-Kinos, einer Bewegung in der taiwanesischen Filmindustrie, die sich nach der Aufhebung des Kriegsrechts in den 1980er Jahren entwickelte. Der Dokumentarfilm von TaiwanPlus, der in Tsais Haus in Taipeh gedreht wurde, ist eine intime Reflexion von Tsais persönlicher Beziehung zum Film und erforscht die Art und Weise, wie sich seine persönlichen Erfahrungen auf der Leinwand niederschlagen. „Ich habe das Gefühl, dass sich meine Herangehensweise an das Filmen allmählich verändert", sagt er, während er über die Entwicklung seines Stils im Verhältnis zu seinem Älterwerden nachdenkt. „Ich habe angefangen, es mehr wie Malerei zu betrachten ... Ich sehe mittlerweile die ganze Welt auf diese Weise."