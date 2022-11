Immobilienbranche kämpft um Personal - diese 5 Eigenschaften suchen Führungskräfte bei ihrem Arbeitgeber (FOTO)

Leipzig (ots) - Auch die Immobilienbranche leidet weiterhin unter dem

anhaltenden Fachkräftemangel. Die Unternehmen kämpfen händeringend um die so

dringend benötigte Verstärkung und suchen vor allem nach qualifizierten

Führungskräften. Allerdings gelingt es nur den wenigsten von ihnen, potenzielle

Bewerber von sich zu überzeugen. "Ich beobachte immer wieder, dass

Immobilienunternehmen mit minimal überdurchschnittlichen Gehältern und

oberflächlichen Benefits werben", sagt Ralf Langhammer.



"Das reicht heutzutage schlichtweg nicht mehr aus", führt er weiter aus. Der

Recruiting-Profi weiß dank seiner jahrelangen Zusammenarbeit mit

mittelständischen Unternehmen aus der Immobilienwirtschaft, worauf es

Top-Führungskräften bei ihrem Arbeitgeber wirklich ankommt. In diesem Artikel

stellt er die 5 wichtigsten Punkte vor, die Führungskräfte von ihrem Arbeitgeber

erwarten.





1. Agiles und selbstbestimmtes ArbeitenIn unserer von Stress und hohen Anforderungen geprägten Arbeitswelt wird eszunehmend schwieriger, berufliche und private Verpflichtungen unter einen Hut zubringen. So wünschen sich immer mehr Arbeitnehmer flexiblere Arbeitszeiten.Arbeitgeber sollten ihren Führungskräften deshalb beispielsweise die Möglichkeitbieten, bei Bedarf früher Feierabend zu machen - und die fehlendenArbeitsstunden an anderen Tagen auszugleichen.Auch sollte stets die Möglichkeit bestehen, im Homeoffice zu arbeiten. Es istschlichtweg nicht mehr zeitgemäß, etwa mit Aktenordnern sowie physischenUnterlagen zu arbeiten und deshalb auf die Anwesenheit im Büro zu bestehen.Unternehmen sollten also die technischen Voraussetzungen schaffen, die fürreibungslose Remote-Arbeit notwendig sind, sodass Führungskräfte ihrenVerpflichtungen von zu Hause aus nachgehen können - insbesondere dann, wenntriftige Gründe hierfür vorliegen.2. Vertrauen und FreiräumeIn zahlreichen kleinen und mittelständischen Unternehmen sind dieGeschäftsführer noch an zu vielen Vorgängen beteiligt, obwohl sie dieVerantwortung hierfür an ihre Führungskräfte übertragen könnten. Diese sindgrundsätzlich auch daran interessiert, sich auf diese Weise einzubringen: Siewollen in ihren Führungspositionen aktiv auf ihr Unternehmen einwirken und durcheigene Ideen zur Verbesserung interner Prozesse beitragen.Zu diesem Zweck sollten Arbeitgeber ihnen die nötigen Freiräume gewähren undihnen klar zeigen, dass sie eine eigenverantwortliche Arbeitsweise und dieUmsetzung eigener Konzepte befürworten. Hierfür ist es zudem notwendig, denFührungskräften größtmögliches Vertrauen entgegenzubringen und das auch so zu