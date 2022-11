Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Die Preisrückgänge auf dem Immobilienmarkt bestätigen sich lautInterhyp, Deutschlands größtem Vermittler für private Baufinanzierungen. Bereitszum zweiten Mal in Folge sind die Kosten für den Immobilienerwerb im Vergleichzum Vorquartal zurückgegangen, wie die Auswertung von mehr als 500.000abgeschlossenen Finanzierungen aus den letzten zehn Jahren zeigt. Der Preis füreine finanzierte Immobilie für den Bau oder Kauf inklusive Nebenkosten beträgtim dritten Quartal 2022 durchschnittlich 512.000 Euro. Das entspricht einemRückgang von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, als der Durchschnittspreisnoch 535.000 Euro betrug. Bereits im zweiten Quartal waren die Kosten um 0,9Prozent gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen. Interhyp führt denPreisrückgang auf die schwierigere Leistbarkeit durch hohe Bauzinsen und dieInflation zurück. Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe: "Momentan sehen wir eineabwartende Haltung: Käuferinnen und Käufer sind nicht mehr bereit, jeden Preiszu zahlen. Gleichzeitig wollen Verkäuferinnen und Verkäufer ihre Immobiliehäufig nicht unter dem gewünschten Preis verkaufen. Eine neue Balance zwischenAngebot und Nachfrage muss sich erst noch einspielen. Die aktuellenPreisrückgänge bieten neue Chancen und Spielräume für die Preisverhandlung."Auch das volatile Zinsniveau sollten Interessenten ausnutzen, so Interhyp. DieZinsen für zehnjährige Darlehen sind von über 4 Prozent zwischenzeitlich wiederunter diese Marke gesunken. Jörg Utecht: "Der Zinsvergleich lohnt sich jetztbesonders, weil die Kreditinstitute ihre Konditionen unterschiedlich schnell andie Marktlage anpassen."Besonders betroffen von den aktuellen Preisrückgängen sind Neubauten vomBauträger mit einem Minus von 5,1 Prozent von durchschnittlich 608.000 Euro imzweiten Quartal auf 577.000 Euro inklusive Nebenkosten im dritten Quartal. DieKosten für bestehende Immobilien sind nicht so stark gesunken - um 2,3 Prozentvon 479.000 auf 468.000 Euro inklusive Nebenkosten. Die Kosten für eigeneBauvorhaben liegen mit im Durchschnitt 724.000 Euro inklusive Nebenkostengenauso hoch wie im zweiten Quartal. Anders als Immobilienportale, dieAngebotspreise nennen, bezieht sich Interhyp auf abgeschlossene Finanzierungenfür einen Bau oder Kauf. Jörg Utecht: "Unsere Zahlen zeigen, dass sich daszunehmende Angebot und die Rückgänge von Angebotspreisen auf den Portalen auchin realen Transaktionen widerspiegeln."In den zehn Jahren zuvor waren die Kosten für den Immobilienerwerb weitgehendkontinuierlich angestiegen - vom ersten Quartal 2012 bis zum ersten Quartal 2022von 290.000 Euro auf 540.000 Euro inklusive Nebenkosten um 86 Prozent. Der