Avenga übernimmt das argentinische IT-Unternehmen IncluIT (FOTO)

Köln (ots) - Der globale IT-Dienstleister Avenga hat das argentinische

Software-Unternehmen IncluIT mit Hauptsitz in Córdoba übernommen. IncluIT zählt

einige der bekanntesten Marken der Welt zu seinen mehr als 60 aktiven Kunden und

beschäftigt 800 Fachkräfte in 17 Ländern, hauptsächlich in Lateinamerika. Avenga

operiert damit ab sofort in denselben Zeitzonen wie seine amerikanischen Kunden

und verstärkt so die Präsenz auf dem US-Markt. Die Gründer und erfahrenen

Führungskräfte von IncluIT, Alberto Harriague und Rafael Ibanez, werden künftig

das organische Wachstum von Avenga in den USA und Lateinamerika sowie weitere

Unternehmensakquisitionen in der Region vorantreiben.



"IncluIT ist ein starkes, erfolgreiches Unternehmen mit einer langen und stolzen

Geschichte von fast drei Jahrzehnten. Mit dieser bedeutenden Übernahme wird

Avenga zu einem echten Global Player mit einem breiten Netzwerk von Standorten

in Europa, Lateinamerika und Südostasien. Wir beabsichtigen, das bestehende, von

IncluIT entwickelte Ökosystem zu nutzen, um in der lateinamerikanischen Region

weiter zu expandieren. Mit der Erfahrung des IncluIT-Teams in den Bereichen

Automotive, Telekommunikation, Insurtech und Financial Services sind wir

einzigartig positioniert, um unseren Kunden erstklassige Dienstleistungen von

günstig gelegenen Standorten aus zu bieten", sagt Yuriy Adamchuk, Group CEO von

Avenga.