Schneider Electric beschleunigt seine "AI at Scale"-Strategie mit soliden Fortschritten im ersten Jahr

RUEIL-MALMKISON, Frankreich (ots/PRNewswire) -



- Vor 12 Monaten hat das Unternehmen seine "AI at Scale"-Strategie und sein

globales KI-Hub mit Schwerpunkt auf Daten und Analysen unter der Leitung von

Chief AI Officer Philippe Rambach eingeführt.

- Schneider Electric sieht solide Grundlagen für die Schaffung von Mehrwert und

die Erzielung von Einsparungen und Effizienz



Schneider Electric (https://www.se.com/) , das führende Unternehmen bei der

digitalen Transformation des Energiemanagements und der Automatisierung, gibt

die Fortschritte seiner strategischen Initiative "AI at Scale" bekannt. Mit mehr

als 200 Mitarbeitern, die seit 2021 in KI-Funktionen tätig sind, hat das

Unternehmen seine Grundlagen für neue Einnahmequellen, Einsparungen und

effiziente Arbeitsweisen gestärkt.