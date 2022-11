Das DDE-Forum ist das erste große Wissenschaftsprogramm, das von der IUGSanerkannt wurde. Derzeit hat das DDE-Forum 26 Gründungsmitglieder und 27Arbeitsgruppen. Die Mission des DDE-Forums ist es, Millionen von Jahrengeologischer Zeit zurückgehende Daten zu harmonisieren und das globale Wissender Geowissenschaften zu verbreiten, und seine Vision ist es, dieGeowissenschaften zu transformieren. Das Kernkonzept des DDE-Forums ist dieBereitstellung eines globalen öffentlichen Dienstes für Geowissenschaft undTechnologie durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Geowissenschaftlern auf derganzen Welt durch die Zusammenführung und den Austausch von Daten undInformationen.Chengshan Wang, Vorsitzender des DDE-Exekutivausschusses, präsentierte eineeinzigartige und ausgeprägte Beziehung zwischen dem DDE-Forum und derUNESCO-Empfehlung für die offene Wissenschaft und erläuterte, wie das DDE-Forumdie wichtigsten Säulen der UNESCO-Empfehlung für eine offene Wissenschaft in denvergangenen drei Jahren unterstützt hat.Der Wirkungsbereich des Forums erstreckte sich auf verschiedene Themen, darunterdie UNESCO-Empfehlung für eine offene Wissenschaft mit dem Grundsatz derFairness, geowissenschaftlichen Beiträge für globaleEntwicklungsherausforderungen, eine DDE-Plattform und die Vermittlung vongeowissenschaftlicher Kompetenz. Die Teilnehmer bekräftigten, dass es bei derNeugestaltung der Werte der Wissenschaftsgemeinschaft um Schlüsselprinzipiengeht, um den Zugang zu offener Wissenschaft zu erleichtern, und bei der offenenWissenschaft geht es nicht nur um das Zugänglichmachen von Literatur und Daten,sondern vor allem um den Aufbau einer gemeinsamen digitalen Infrastruktur.Die Co-Sponsoren und Teilnehmer unterstützen das DDE-Forum für seine Vision undsein Handeln, um die Richtung der Mainstream-Kultur in den theoretischen und denangewandten Wissenschaften zu transformieren, insbesondere im Hinblick auf dieoffene Wissenschaft. Tatsächlich könnte das DDE-Forum als eine bewährte Methodefür die Empfehlung der UNESCO zur offenen Wissenschaft und als wichtigerBaustein für die Entwicklung der IUGS als einem der nächsten Knotenpunkte fürdie Geowissenschaften im Datenzeitalter dienen.Während des Forums wurden wichtige Errungenschaften des DDE-Forums von 2019 bis2022 vorgestellt und Ideen für zukünftige Partnerschaften und Zusammenarbeit inmehreren technischen Sitzungen mit prominenten internationalen Referentendiskutiert und entwickelt.https://www.villaland.cn/h5/ddeView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/geowissenschaftler-fordern-offene-wissenschaft-fur-die-ressourcenausstattung-der-zukunftigen-generation-das-dde-open-science-forum-301681774.htmlPressekontakt:Zhou Zhipeng,zhipeng.zhou@villaland.cnWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/166866/5373248OTS: DDE

Paris (ots/PRNewswire) - Das von UNESCO, IUGS, IYBSSD und DDE gemeinsam organisierte Open-Science-Forum fand am 9. November 2022 am UNESCO-Hauptsitz in Paris statt. Auf diesem Forum wurde das DDE-Forum offiziell weltweit eingeführt. Dieses Forum findet zur Unterstützung des ersten Jahrestags der UNESCO-Empfehlung zur offenen Wissenschaft statt, die anlässlich des 60. Jahrestags der IUGS und der globalen Einführung des DDE-Forums verabschiedet wurde, und löste konstruktive Diskussionen über die Vorteile und Möglichkeiten der offenen Wissenschaft im breiten Multi-Stakeholder-Netzwerk von Experten aus Regierungen und internationalen Organisationen aus, um ganzheitliche, integrative Ansätze für die offene Wissenschaft zu fördern.

