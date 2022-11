Sandoz beschäftigt die besten Absolventen Deutschlands (FOTO)

Holzkirchen (ots) -



- CASE-Studie wertet Daten von 660 Firmen aus 10 Branchen aus

- Die smartesten Köpfe Deutschlands arbeiten bei Biotech-Unternehmen

- Sandoz belegt Platz 1 im Raking der Biotech- und Healthcare-Industrie



Sandoz, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Generika und Biosimilars,

rekrutiert am erfolgreichsten smarte Mitarbeiter*innen und schafft es somit bei

einem Arbeitgeber-Ranking der Human Ressources-Beratungsfirma CASE auf Platz

eins der deutschen Biotech- und Healthcare-Industrie. Der CASE Score-Algorithmus

bewertet die Bildungsabschlüsse von Uni-Absolventen in Kombination mit weiteren

Merkmalen anhand von öffentlich zugänglichen Daten aus Karriereportalen, und

erstellt ein Ranking von 660 Unternehmen aus 10 Branchen in Deutschland. Demnach

führt die Biotech- und Healthcare-Branchen vor Consulting und IT. In der

CASE-Studie belegt Sandoz im Ranking des Biochtech- und Healthcare-Segment den

ersten Platz.