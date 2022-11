Bright Food Group nimmt an 5. CIIE teil und setzt ihren Weg zu qualitativ hochwertiger Entwicklung fort

SHANGHAI, 17. November 2022 /PRNewswire/ -- Auf der 5. China International Import Expo (CIIE) hat die Bright Food Group erneut ihre globale Lebensmittelvertriebsplattform „THE SMART CHAIN" vorgestellt. In den letzten fünf Jahren hat die Bright Food Group eine offenere Haltung eingenommen und an der CIIE in allen Aspekten, Bereichen und Kanälen mitgewirkt, um ein internationaleres, marktorientierteres und professionelleres Markenprofil für chinesische und ausländische Gäste zu präsentieren.

Die „THE SMART CHAIN global food distribution platform" der Bright Food Group ist seit fünf Jahren in Folge der größte Einzelstand im Bereich der Lebensmittelausstellung. Die Aussteller kamen aus 30 Ländern und Regionen, und ihre Kategorien umfassten Fleisch, aquatische Produkte, Milchprodukte, Getreide- und Ölprodukte, Wein, Süßwaren und Snacks, Vertriebskanäle, Handelsdienstleistungen usw., sodass die chinesischen Verbraucher die ganze Welt kennenlernen konnten, ohne China zu verlassen.