Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der Rücklauf von 16297 nach 11807 lässt sich als vollständiger Abwärtsimpuls (grüne 1=14914, grüne 2=15739, grüne 3=12432, grüne 4=13562 als Triangle, grüne 5=11807) fertig zählen und kann wegen der grauen 0-b-Linie aus dem Tageschart auch kaum noch korrektiv interpretiert werden. Die Tiefe des Rücklaufs passt wegen der Ausdehnungen nur bedingt zu einer laufenden blauen Alt: C der lila Alt: 4, so dass sich der DAX entweder nach der blauen 1/A/W=16297 in der blauen 2/B/X (bisher 11807) oder aber nach der lila 1=13827 und lila 2=11807 in der lila 3 befinden dürfte.Die blaue 2/B/X (bisher 11807) verläuft als Zigzag und hat die orangene A bei 11807 abgeschlossen. Die orangene B (bisher 14441; lila W=12945 mit roter A=12701, roter B=11994, roter C=12945, lila X=12543 oberhalb 38er Ziel 12511 – rote Fibos, laufende lila Y bisher 14441 mit roter A=13444, roter B=13020, roter C=14441 im Zielbereich zwischen 13576 und 14478 – orangene Fibos) hat das 38er RT 13523 (braune Fibos) überschritten und scheint aufgrund des DJI-Verlaufs noch nicht beendet zu sein (blauer Pfad). Das 23er Ziel der lila X2 liegt derzeit bei 13987 (grüne Fibos). Aus reiner Sicht des DAX könnte die lila Y/orangene B auch bereits abgeschlossen sein (orangener Pfad).Die orangene B hat kein explizites Ziel und auf der Oberseite auch noch viel Platz bis 16297; ein Anstieg zur 15k-Marke sollte nicht überraschen.Die fehlende orangene C sollte die blaue 2/B/X unterhalb 11807 und oberhalb 8612 beenden. Aktuell liegt das 61er Ziel der orangenen C bei 11666.Ohne einen Rücklauf auf 13987 muss die korrektive Zählweise der roten Y auf eine impulsive Zählweise umgestellt werden, womit die laufende orangene B noch einiges Potenzial auf der Oberseite haben dürfte. Aus diesem Grund würde bei einer impulsiven Überschreitung der Marke 14914 das Szenario als Nebenvariante abgestuft.Die kurze lila 2=11807 wurde als überschiessendes Flat (blaue A=8612, blaue B=16297, blaue C=11807) beendet. Der Zielbereich der impulsiven lila 3 liegt zwischen 16297 und 25634.