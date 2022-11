Wer sitzt am längeren Hebel: die Aktienmärkte oder die US-Notenbank Fed? Die Aktienmärkte wollen eine Jahresendrally haben - die Fed aber will genau das nicht, denn sonst würde mit der Aufweichung der financial conditions die Inflation wieder ansteigen. Also haut die US-Notenbank verbal auf die Aktienmärkte wie heute in Gestalt von James Bullard, der droht, die Zinsen auf mindestens 5% bis sogar 7% anzuheben. Nun wissen die Märkte natürlich, dass derart hohe Zinsen faktisch die US-Wirtschaft in den Abgrund reißen würden und glauben (ein Stück weit zurecht), dass die US-Notenbank nur blufft. Aber Powell und Co sitzen im Zweifel am längeren Hebel - sie hoffen, dass die Märkte nicht weiter steigen, weil sonst das Risiko durch immer mehr Zinsanhebungen für die US-Wirtschaft und ihre Konsumenten immer größer wird..

Hinweise aus Video:

