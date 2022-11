Biogénesis Bagó baut seine Lösungen für die Tierzucht weltweit aus

Buenos Aires, Argentinien (ots/PRNewswire) - Das auf die Entwicklung, Produktion

und Vermarktung von Lösungen für die Tiergesundheit spezialisierte

Biotech-Unternehmen Biogénesis Bagó hat die Produktreihe der Hormonpräparate der

spanischen Biotech-Firma HIPRA übernommen, um mehr und bessere Lösungen für die

Tiergesundheit anzubieten.



Der Erwerb des kompletten Portfolios an Lösungen für die Tierzucht von HIPRA,

einem Unternehmen mit 50 Jahren Erfahrung auf dem Markt und 40 Niederlassungen

weltweit, wird es Biogénesis Bagó ermöglichen, sein Portfolio mit komplementären

Produkten zu ergänzen, 30 neue Märkte zu erschließen, seine Präsenz im Nahen

Osten, in Nordafrika und in Lateinamerika zu konsolidieren und seine

Geschäftstätigkeit in Europa aufzunehmen.